Swiss Location Award: Gare de Lion vor Zürchern

WIL Swiss Location Award: Gare de Lion erhält ein Gütesiegel Welches ist die beste Location der Region? Fast 28'000 Veranstalter und Besucher sowie eine Fachjury haben gewertet und geben dem Wiler Kulturbahnhof Gare de Lion 8,9 von 10 möglichen Punkten. Auch andere Lokale erhalten gute Noten. Simon Dudle 16.06.2021, 19.28 Uhr

Michael Sarbach freut sich über 8,9 Punkte für den Gare de Lion. Bild: Tobias Garcia

27923 Veranstalter, Besucher und eine Fachjury haben zwischen dem 1. und dem 31. Mai im Rahmen des Swiss Location Awards entschieden, welches die angesagtesten gastronomischen Betriebe sind. Über 900 Locations aus allen Landesteilen haben mitgemacht, unterteilt in elf Kategorien.

Zehn Punkte gab es zu holen. Und 8,9 Punkte sicherte sich bei «Bars und Clubs» der Wiler «Gare de Lion». Das gibt das Gütesiegel «Ausgezeichnet». Ein Zehntelpunkt fehlte zu einem «Hervorragend». 85 Bars und Clubs waren alleine in dieser Kategorie nominiert, deren zwölf landeten schliesslich vor dem Wiler Kulturbahnhof. Einige Zehntelpunkte hinter ihm folgten bekannte Namen wie der Moods Jazz Club oder der Club Bellevue, beide in Zürich. Mit 9,3 Punkten gewonnen haben Solheure Bar Restaurant in Solothurn, die Sandoase Basel und die Bar am Wasser in Zürich. Michael Sarbach vom «Gare de Lion» sagt:

«Das Team freut sich, von so vielen Leute so positiv bewertet worden zu sein. Wir arbeiten daran, um uns weiter verbessern zu können.»

Mit 8,9 Punkten ist der Wiler Treffpunkt so weit oben klassiert wie kein anderer gastronomischer Betrieb der Region Wil. Zu finden sind aber auch weitere. In der Kategorie Erlebnislocation hat zum Beispiel die Balik Farm Lachsräucherei in Ebersol im Neckertal 8,0 Punkte gemacht. Gleich viele Punkte gab es in der Kategorie Gennusslocation für das Restaurant Wolfensberg in Degersheim. Um drei Zehntelpunkte besser abgeschlossen hat die Tapasbar Wood Drink Eat Repeat in Sirnach.

Nicht flächendecken

Der Swiss Location Award ist heuer zum fünften Mal vergeben worden, und zwar von eventlokale.ch, welches sich als grösstes Eventportal der Schweiz bezeichnet. Eventlokale.ch unterstützt laut eigenen Angaben seit 2008 monatlich mehr als 50000 Eventplaner bei der Suche von Locations und Planung von Events. Wer beim Swiss Location Award mitmachen wollte, musste sich vorgängig anmelden. Dies wiederum hatte zur Folge, dass bei weitem nicht alle Gastrobetriebe mitgemacht haben. Den Besuch einer Fachjury vor Ort hat es nicht gegeben – oder zumindest nicht beim «Gare de Lion».