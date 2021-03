Wil SVP will Grundsatzabstimmung über Wil West: «Es ist besser, die Haltung der Bevölkerung möglichst früh abzuholen» Die Wiler Bevölkerung soll sich möglichst bald zum Generationenprojekt äussern können. Sonst laufe der Stadtrat Gefahr, bei einer späteren Abstimmung über Wil West Schiffbruch zu erleiden, so die Befürchtung der SVP. Gianni Amstutz 09.03.2021, 05.00 Uhr

Blick über das Gelände des geplanten Entwicklungsschwerpunkts Wil West. Bild: Urs Bucher

Seit Jahren wird über den Entwicklungsschwerpunkt Wil West gesprochen. Auf dem Boden der Gemeinden Münchwilen und Sirnach sollen auf rund 10 Hektaren zwischen 2024 und 2035 bis zu 3000 neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Industrie-, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe sollen in Wil West einen Standort finden, anstatt dass die einzelnen Gemeinden durch Neueinzonungen Platz für sie schaffen.

Auch die Stadt Wil wird durch das Projekt stark tangiert, sollen doch im Rahmen der flankierenden Massnahmen zwei neue Autobahnanschlüsse, eine Erschliessung mit dem öffentlichen Verkehr sowie weitere Strassenbauprojekte umgesetzt werden.

Münchwilen und Sirnach konnten bereits abstimmen

Während in den beiden Thurgauer Gemeinden Münchwilen und Sirnach das Volk sich in einer Grundsatzabstimmung bereits 2016 zu Wil West äussern konnte, an der die Planungskompetenz an den Kanton Thurgau abgetreten wurde, wurde der Souverän in Wil bisher nicht einbezogen. Das will die SVP Wil nun ändern.

Benjamin Büsser, Fraktionspräsident SVP Wil. Bild: PD

In einem Vorstoss erkundigen sie sich nach der Möglichkeit, in der Stadt Wil eine oder mehrere Grundsatzabstimmungen über Wil West durchzuführen. Fraktionspräsident Benjamin Büsser sagt:

«Bis jetzt konnten die Wilerinnen und Wiler noch nie Ja oder Nein sagen zu Wil West oder damit zusammenhängenden Projekten.»

Doch es gebe durchaus auch kritische Stimmen aus der Bevölkerung, die es ernst zu nehmen gelte. Die Netzergänzung Nord, welche den neuen Autobahnanschluss in Bronschhofen mit der Stadt verbinden soll, werde ein erster Stresstest.

Wenn sich die Bevölkerung nicht zu Wil West äussern könne, laufe man Gefahr, dass das ganze Projekt bei einer Volksabstimmung irgendwann gekippt werde. Besser sei es, die Haltung der Wilerinnen und Wiler möglichst frühzeitig abzuholen. Das gebe dem Stadtrat auch eine andere Perspektive für seine Arbeit am Projekt – sowie eine zusätzliche Legitimation. «Ich bin der Meinung, der Stadtrat muss wissen, wie er unterwegs ist.» Eine Grundsatzabstimmung könne dabei als eine Art Standortbestimmung dienen.

SVP spricht von «einmaliger Chance»

Grundsätzlich stehe die SVP Wil dem Projekt sehr positiv gegenüber, sagt Büsser. «Es ist eine einmalige Chance für die wirtschaftliche Entwicklung unserer Region.» Aus Angst vor einem negativen Ergebnis die Bevölkerung nicht einzubeziehen, sei aber keine Option.

Ob eine solche Grundsatzabstimmung überhaupt möglich ist, darüber gibt es verschiedene Meinungen. Die SVP beruft sich auf Artikel 8 in der Wiler Gemeindeordnung. Dort heisst es: «Über Grundsatzfragen, die in den Zuständigkeitsbereich der Bürgerschaft fallen, kann das Stadtparlament eine Abstimmung anordnen.»

Die Frage wird sein, ob das Gesamtprojekt Wil West oder zumindest Teile davon «in den Zuständigkeitsbereich der Bürgerschaft» fallen. Er habe schon Rückmeldungen erhalten von Personen, die das bezweifeln, sagt Benjamin Büsser.

Kantonales Baugesetz eine weitere Möglichkeit

Die SVP macht aber auch Artikel 35 aus dem kantonalen Baugesetz geltend. Dieser ermöglicht eine Abstimmung über einen Stadtratsbeschluss, der den Bau einer Strasse auf Gemeindegebiet beinhaltet. Das Gesetz würde also nicht direkt Wil West betreffen, jedoch Strassenbauprojekte wie beispielsweise die Netzergänzung Nord.

Über die Projektteile, an denen die Stadt Wil direkt beteiligt ist, wird aber wohl ohnehin abgestimmt werden. Dies in Abhängigkeit von der Höhe der Kredite. Ab einer Million Franken untersteht ein Geschäft dem fakultativen Referendum, ab sechs Millionen Franken muss das Volk zwingend über einen Kredit abstimmen.

Bis dahin dürften aber noch Jahre vergehen. Deshalb fordert die SVP nun eine Grundsatzabstimmung, um bereits jetzt Klarheit zu schaffen und die Planungen allenfalls anzupassen.

Stadtparlament geniesst Erstinformationsrecht

Auf Anfrage kann der Stadtrat noch keine Angaben über die Möglichkeit einer Abstimmung machen. Dies, weil dem Parlament bei Vorstössen das Erstinformationsrecht zusteht. Die Frage, ob der Stadtrat gewillt ist, grundsätzliche Fragen über Wil West an die Urne zu bringen, beziehungsweise ob ein solches Vorgehen überhaupt möglich ist, kann also zurzeit noch nicht beantwortet werden.