Wil stimmt über Wahlen ab: Der 8. März wird für die Stadt gleich in zweifacher Hinsicht richtungsweisend Der Wahlmodus für das Stadtpräsidium und den Stadtrat soll angepasst werden. Am 8.März entscheidet das Volk. Gianni Amstutz 30.01.2020, 05.00 Uhr

Der 8.März wird ein richtungsweisender Tag für die Wiler Stadtpolitik. Bild: Hannes Thalmann

Der 8.März könnte für die Erneuerungswahlen des Stadtrats im Herbst dieses Jahres richtungsweisend werden. Einerseits, weil dann bereits feststehen könnte, ob in Wil das Stadtpräsidium neu besetzt werden muss. Das ist dann der Fall, wenn die amtierende Stadtpräsidentin Susanne Hartmann im ersten Wahlgang den Sprung in die St.Galler Kantonsregierung schafft. Anderseits, weil die Wiler Stimmbürgerinnen und Stimmbürger an diesem 8.März auch über eine Anpassung des Wahlmodus für die Stadtregierung abstimmen.