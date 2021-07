Wil: Stadtrat startet Revision der Ortsplanung

Wil Startschuss zur Ortsplanungsrevision: Ein Projekt, das die Zukunft der Stadt prägen wird Der Stadtrat beginnt mit der Revision der Ortsplanung. Dieses Instrument ist für die Entwicklung der Stadt Wil essenziell. In der Vergangenheit führten Einsprachen dazu, dass das Projekt nicht abgeschlossen werden konnte. Das soll dieses Mal anders sein. Gianni Amstutz 12.07.2021, 16.51 Uhr

Es gilt, das zukünftige Wachstum der Stadt Wil mittels verdichteten Bauens aufzufangen. Bild: PD

Wie sieht die Stadt Wil in 20 Jahren aus? Ein wichtiger Schritt, um diese Frage beantworten zu können, stellt die Ortsplanung dar. Oberflächlich betrachtet, handelt es sich dabei um die Gesamtheit baurechtlicher Vorgaben. Ob sich Firmen in Wil niederlassen, wie sich Quartiere entwickeln oder ob es im Zentrum der Stadt immer wieder zu Staus kommt: All dies ist nicht dem Zufall geschuldet.