Wil: Standbetreiber wird um mehrere hundert Franken bestohlen Eine unbekannte Täterschaft entwendete in Wil eine Geldkassette aus dem Fahrzeug eines Standbetreibers. 05.07.2020, 11.04 Uhr

Unbekannte Täter haben am Samstag in Wil eine Geldkassette gestohlen. Symbolbild: Urs Jaudas

(kapo/rus) Am Samstag zwischen 15.30 Uhr und 17.30 Uhr schlug eine bislang unbekannte Täterschaft in der Oberen Bahnhofstrasse in Wil das Fenster eines Lieferwagens ein. Aus dem Fahrzeug des Standbetreibers entwendete sie eine Geldkassette mit mehreren hundert Franken Bargeld. Das teilt die Kantonspolizei St.Gallen mit. Die Täterschaft konnte unerkannt fliehen.