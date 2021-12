Wil Stadtrat will Schulraumplanung unabhängig von Oberstufenfrage vorantreiben Ein Entscheid zur Zukunft des Kathi ist bis auf weiteres vertagt. Damit kann auch die Frage nach der künftigen Oberstufenstruktur nicht beantwortet werden. Trotzdem möchte der Stadtrat vorwärtsmachen und die strategische Ausrichtung in der Schulraumplanung angehen. Als Erstes sollen leichte Anpassungen der Einzugsgebiete der einzelnen Schulen erfolgen. Gianni Amstutz 20.12.2021, 12.01 Uhr

Weil die Kathi-Frage immer noch die Justiz beschäftigt, ist auch die Zukunft der Oberstufe Sonnenhof in der Schwebe. Bild: PD

Unlängst hat das Bundesgericht die Kathi-Frage zur Neubeurteilung an das Verwaltungsgericht zurückgewiesen. Ein abschliessender Entscheid zur Zukunft der Mädchensekundarschule rückte damit erneut in die Ferne. Das bringt einige Schwierigkeiten mit sich. So ist vom Entscheid nicht nur das Kathi betroffen, sondern auch die anderen Oberstufen – und in geringerem Ausmass auch die Primarschulen.

Die Oberstufe Sonnenhof würde beispielsweise in eine Primarschule umgewandelt, wenn das Kathi Teil der Wiler Oberstufen bleibt. Zudem würde das Kathi, das künftig sowohl Buben- als auch Mädchenklassen führen soll, zusätzlichen Schulraum benötigen. Wo dieser dereinst sein würde, ist noch nicht definiert.

Weichen für räumliche Entwicklung stellen

Diese und weitere Fragen erschweren dem Stadtrat die Schulraumplanung. Trotzdem soll es nun vorwärtsgehen. Mit der strategischen Schulraumplanung will der Stadtrat die Weichen für die räumliche Entwicklung der Wiler Schulen stellen, heisst es in einer Medienmitteilung. Gestartet ist das Projekt im Juni dieses Jahres unter der Leitung des Departements Bildung und Sport.

Ziel ist es, zu definieren, wie die Wiler Schullandschaft bis ins Jahr 2035 aussehen soll. Dies soll unabhängig von der noch offenen Oberstufenfrage geschehen. Der Stadtrat will die strategische Planung so weit wie möglich davon entkoppeln. Ob und wie dies gelingt, wird sich zeigen.

In einem nächsten Schritt werden nächstes Jahr die Einzugsgebiete der einzelnen Schuleinheiten überprüft. Dabei sollen unter anderem die Auswirkungen einer leichten Verschiebung der Einzugsgebiete aufgezeigt werden, heisst es in der Mitteilung des Stadtrats. Auch die Turnhallen für den Schul- und den Vereinssport würden in die Überlegungen miteinbezogen.

Raummangel an einigen Standorten

Mit dem Zeithorizont 2035 soll die strategische Schulraumplanung mittel- bis langfristig Lösungen bieten. Klar ist allerdings, dass dies nicht reicht. Denn bereits jetzt fehlt an den Wiler Schulen der Platz, sodass aktuell 15 Klassen in Provisorien oder Räumen, die ursprünglich nicht für den Unterricht geplant waren, beschult werden.

Um die dringendsten Raumprobleme anzugehen, sollen mit dem Projekt Umsetzung Schulraumplanung provisorische Lösungen gefunden werden. Dieses Projekt läuft parallel zur strategischen Schulraumplanung.