Wil Stadtrat reagiert auf Protest des Hofbergquartiers: «Wir sind uns der Problematik bewusst» Das Departement Bau, Umwelt und Verkehr der Stadt Wil reagiert auf den Artikel der «Wiler Zeitung» vom vergangenen Wochenende. Die verkehrsberuhigenden Massnahmen und die Planung der Tempo-30-Zonen werden unter die Lupe genommen. Simon Bernhardsgrütter 26.01.2021, 10.00 Uhr

Ursula Egli ist seit Neujahr Stadträtin und Vorsteherin des Baudepartements. Bild: pd

In der vergangenen Woche gab es den einen oder anderen Autofahrer, der sich über die Verhältnisse auf den Strassen beklagte. Doch am Hofberg in Wil war die Situation speziell. Wie im Artikel beschrieben, stellten die verkehrsberuhigenden Massnahmen ein Problem für die Schneeräumung dar. Wegen dieser Hindernisse konnte nur eine Strassenseite freigeräumt werden. Dies führte zu gefährlich langen Ausweichmanövern, die teilweise auch rückwärts gefahren werden mussten. Die Konsequenz: Verspätungen im Busfahrplan von «WilMobil».

In Tempo-30-Zonen besonders schwierig

Nun gibt das Departement Bau, Umwelt und Verkehr (BUV) der Stadt Wil seinen Standpunkt zu dieser Problematik bekannt. BUV-Vorsteherin Ursula Egli sagt, dass man sich der Problematik durchaus bewusst sei, jedoch die aussergewöhnliche Menge an Schnee der letzten Woche berücksichtigt werden müsse. Dies habe dazu geführt, dass die Schneeräumungs-Teams im Dauereinsatz gewesen seien. Besonders in den Tempo-30-Zonen sei die Schneeräumung äusserst schwierig. Ursula Egli ergänzt:

«Die Gestaltung der Strasse kann nicht einfach abgeändert werden, weil dafür Vorschriften bestehen.»

Die verkehrsberuhigenden «Betonnasen» hätten für Verzögerungen in der Räumung der Schneemassen gesorgt, so die Stadträtin. Sie appelliert an die Autofahrer, in solchen Fällen Geduld und Verständnis für die Räumungsteams zu haben.

Die Planung wird neu besprochen

Ursula Egli sagt, dass die Verkehrsberuhigungsmassnahmen ein fester Bestandteil der Tempo-30-Zonen seien. Obwohl die Verantwortung in diesen Zonen bei der Stadt lägen, werde die Strassenraumgestaltung von der Abteilung Verkehrstechnik der Kantonspolizei und den übergeordneten Vorschriften vorgegeben. Das BUV sei bereit für eine Revision dieser Zonen: «Wir werden aufgrund der in der letzten Woche gemachten Erfahrungen im Hofbergquartier mit der Kantonspolizei prüfen, welche Massnahmen getroffen werden können, um die Schneeräumung in Zukunft zu erleichtern.»