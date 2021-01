Wil Stadtpräsident Hans Mäder: «Grundsätzlich bin ich in den ersten Tagen ziemlich emotionslos» Im Gespräch sagt der neue Wiler Stadtpräsident, warum er vor der ersten Parlamentssitzung trotzdem etwas nervös ist. Interview: Simon Dudle 13.01.2021, 05.00 Uhr

Fuchs und «Fox»: So sieht das Büro des neuen Stadtpräsidenten Hans «Fox» Mäder aus. Bild: Simon Dudle

Ende November wurde er im zweiten Wahlgang gewählt – und gut einen Monat später bereits ins Amt eingesetzt: Seit knapp zwei Wochen ist Hans Mäder Wiler Stadtpräsident. Derzeit ist er innerhalb der Verwaltung auf Begrüssungstour und führt Gespräche fast im Halbstunden-Takt. Auch die «Wiler Zeitung» hat in seinem Büro vorbeigeschaut.

Das war die erste Amtshandlung.

Hans Mäder: Ich habe einen Dienstbarkeitsvertrag unterschrieben.

Das ist im Wiler Büro anders als in Eschlikon.

Das Büro ist fast doppelt so gross, es gibt den Ausblick auf den Stadtweier und es hat einen ausgestopften Fuchs. Diesen habe ich von zwei Jägern bekommen nach der Wahl. In Anlehnung an meinen Übernamen Fox.

Das habe ich von den Eschliker Gemeinderats-Kollegen zum Abschied bekommen.

Einen Kochkurs bei Hiltl. Ich koche gerne, aber vegetarisch ist nicht meine Stärke. Das wussten sie. Zudem habe ich Golfbälle mit dem Fox-Logo bekommen.

Das hat mich am meisten gefreut in den ersten Tagen in Wil.

Dass ich viele Leute kennen lernen durfte. Ganz grundsätzlich bin ich in den ersten Tagen ziemlich emotionslos. Ich habe weder Angst noch zu viel Respekt vor dieser Aufgabe. Ich schaue, was kommt.

Darüber habe ich mich geärgert.

Über nichts. Eine Kommissionssitzung morgens um 7 Uhr war nicht so mein Ding.

So weit bin ich in der Wohnungssuche in Wil.

Wir haben drei, vier Optionen und auch schon etwas angeschaut. Aber es ist noch nicht fix. Ob kaufen oder mieten kommt nicht drauf an. Das Ziel ist, bis im Sommer etwas zu haben.

So viel Zeit bleibt noch für Sport.

Die Work-Life-Balance ist wichtig. Man muss viel arbeiten in diesem Amt, sich aber auch Freizeit nehmen. Wenn ich am Montagmittag squashen gehe, verliere ich nicht viel Zeit.

Mit diesen Gefühlen blicke ich auf die erste Parlamentssitzung voraus.

Ich bin schon ein bisschen nervös und gespannt. Aber das ist gut so. Denn so bin ich aufmerksam. Generell muss ich meine Rolle noch finden. Ich werde mich eher zurückhalten. Denn der Lead der Debatte liegt beim Parlament.