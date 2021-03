Wil Stadt will Liegenschaft an der Titlisstrasse kaufen – nun gibt es aber weitere Interessenten Die Liegenschaft an der Titlisstrasse 3a wurde der Stadt zum Kauf angeboten. Es schien, als brauche der Stadtrat nur noch die Zustimmung der Liegenschaftenkommission. Doch nun könnte der Erwerb des Grundstücks doch noch scheitern. Gianni Amstutz 19.03.2021, 05.00 Uhr

Es geht um die flache Liegenschaft im Vordergrund, das grössere Haus im Hintergrund gehört zum Wios Bildungszentrum. Bild: Larissa Flammer

Der Stadtrat will die Liegenschaft an der Titlisstrasse 3a erwerben. Der Kaufpreis liegt bei 2,5 Millionen Franken. Damit ist er unter dem Marktwert von 2,9 Millionen Franken, der in einem Schätzbericht festgesetzt wurde. Grund dafür ist, dass die Verkäuferin, die Hadassah Invest AG aus Gossau, aufgrund einer bevorstehenden Flachdachsanierung nicht auf den vollen Wert besteht und eine nachhaltige Entwicklung zum Wohl der Wiler Bevölkerung sicherstellen will.