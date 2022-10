Die Wiler Jugend Games finden zum 14. Mal statt.

Wil «Sportarten und Vereine bringen Menschen zusammen»: Über 300 Kinder machen bei den Wiler Jugend Games mit Diese Woche finden zum 14. Mal die Wiler Jugend Games statt. Kinder und Jugendliche zwischen 5 und 16 Jahren können Kurse in 28 verschiedenen Sportarten besuchen. Auf einem Medienrundgang durfte diese Zeitung bei verschiedenen Games vorbeischauen. Noémi Sutter 20.10.2022, 19.00 Uhr

«Überall in Wil ist Jugend-Games-Luft zu schnuppern», sagt OK-Präsident Michael Stöckli. Verschiedene Sportvereine bieten während der letzten Herbstferienwoche ein Schnupperprogramm im Rahmen der Wiler Jugend Games an. Nach zwei Coronajahren stösst der Anlass, der nun zum 14. Mal stattfindet, auf grosses Interesse bei Kindern und Jugendlichen.

«Sportarten und Vereine bringen Menschen zusammen», sagt Stöckli. Das zeigen auch die diesjährigen Zahlen: 302 Kinder, 68 Kurse und 28 Sportarten. Dazu gehören Unihockey, Kampfsport, Fussball, Klettern, Handball, Rollstuhlsport und Eislaufen. Traditionsgemäss sind auch externe Vereine vertreten. Dieses Jahr präsentieren sich die Kunstradfahrerinnen des RV Sirnach, die Radballer aus Mosnang, der Curling Club Uzwil und die Fechtschule Flawil. Neu dabei ist das Wiler Tanzatelier W59, das zwei Modern-Dance-Kurse anbietet.

Kinder zwischen 5 und 16 Jahren dürfen an den Wiler Jugend Games teilnehmen, wobei für manche Kurse ein gewisses Alter nötig ist. Die meisten kommen aus Wil, es hat aber auch viele aus Zuzwil oder gar Wängi. Besonders schnell ausgebucht waren das Schiessen, der Schachkurs und das Ein- und Kunstradfahren. Die Kinder dürfen in dieser Woche so viele Kurse besuchen, wie es sie «gluschtet». Der Durchschnitt sei fünf bis sechs Kurse pro Kind, sagt Stöckli.

«Ein Kind hat sogar zwölf Kurse belegt.»

Im Tanzatelier W59 lernen die Teilnehmenden Modern-Dance. Beim Unihockeyspielen gehen treffsichere Schüsse ins Tor. Der Curling Club Uzwil bietet einen Kurs an. Kinder schiessen mit einem Luftgewehr. Das Klettern erfordert Mut und Überwindung. Beim Schachspielen unterstützen sich die Kinder gegenseitig. Die Kinder können ihre Fähigkeiten beim Geräteturnen testen.

Sportarten zum Schwitzen und zum Denken

Im Ebnet-Saal spielen die Kinder Unihockey. Geübt wird der Schuss auf das Tor, wobei der Ball zuerst durch einen Slalom geführt werden muss. Beim Torschuss wird die Geschwindigkeit gemessen. Die Teilnehmenden sind treffsicher und kommen auf eine Geschwindigkeit von über 60 km/h.

In der Kanti Wil sind die Kletterer anzutreffen. Gut gesichert klettern die Kinder und Jugendlichen an der Wand entlang nach oben und seilen sich anschliessend wieder ab. Es ist ihnen anzusehen, dass es ein wenig Überwindung braucht. Doch zurück auf dem Boden kann man Stolz in ihren Gesichtern sehen.

Nicht nur Sportarten zum Schwitzen werden angeboten, sondern auch solche zum Denken. Egal ob Schach am Computer oder physisch auf einem Brett; mitdenken muss man bei beidem. Der Schach-Leiter erklärt zwei Mädchen, wie sie die Figuren bewegen können:

«Das Pferd bewegt sich nur in einem L.»

Stadtrat Jigme Shitsetsang (2. v.l.) und OK-Präsident Michael Stöckli (2. v.r.) mit weiteren Verantwortlichen der Wiler Jugend Games. Bild: Noémi Sutter

Sport bringt den Kindern wichtige Erfahrungen

Die Durchführung der Wiler Jugend Games sei wichtig, sagt Stadtrat und Sportminister Jigme Shitsetsang. «Wir führen Kinder und Jugendliche in jungen Jahren zum Sport. Sie machen nicht nur etwas für ihre Gesundheit, sondern sammeln auch viele Erfahrungen wie Team-Play, Fairness und Disziplin.» Wichtig sei natürlich auch, dass es den Kindern Spass mache. Das sei eindeutig erfüllt, sagt Shitsetsang: «Verschwitzt und mit einem Lachen verlassen die Kinder jeweils die Hallen.»