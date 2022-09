Wil: Spontanes Fussballspiel mit Geflüchteten aus der Ukraine

EINGLIEDERUNG Integration auf dem Rasen: Geflüchtete aus der Ukraine spielen mit Wilerinnen und Wiler Fussball Über 30 Leute folgten dem Aufruf von Maja und Roger Edelmann zum Fussballspiel für Geflüchtete mit Wilerinnen und Wilern. Dabei wurde ersichtlich, warum dieser Sport verbindend sein kann. Pablo Rohner 06.09.2022, 10.00 Uhr

Bild: Maja Edelmann

Eine Idee, ein Flyer, herumgeschickt in ein paar Chats: Viel mehr brauchte es nicht, um den Fussballnachmittag «für Geflüchtete von wo auch immer, mit Wilerinnen und Wilern», wie es in dem Flyer hiess, auf die Beine zu stellen. Die Wiese bei der Turnhalle Klosterweg brauchte es noch und dafür die Einwilligung der Stadt Wil. Die Idee hatten Roger und Maja Edelmann, die in Wil ein Architekturbüro betreiben.