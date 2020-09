Wil-Spieler Andrea Padula folgt Sforza zum FC Basel An der Mannschaftspräsentation vom Donnerstagabend fehlte Andrea Padula. Wohn es ihn zieht, war noch nicht klar. Nun zeigt sich: Es ist der FC Basel. 11.09.2020, 14.52 Uhr

Andrea Padula im Januar 2020 bei seiner Verpflichtung mit FC-Wil-Präsident Maurice Weber. Bild: PD

(pd/rus) Der FC Basel hat es schon vermeldet, der FC Wil dürfte demnächst kommunizieren: Andrea Padula wechselt von der Äbtestadt ans Rheinknie. Der Italiener hat gemäss Mitteilung des FC Basel einen Vertrag bis im Sommer 2023 unterschrieben.

Bereits bei der Mannschaftspräsentation vom Donnerstagabend war klar geworden, dass sich Padula zu Vertragsverhandlungen bei einem anderen Verein befindet. Der Aussenverteidiger hatte ihn der Rückrunde auf sich aufmerksam gemacht und offenbar auch Ciriaco Sforza überzeugt, ihn nach Basel mitzunehmen.

Padula hat bisher 104 Partien in der Challenge League absolviert. Auf der Webseite des FC Basel wird er wie folgt zitiert: «Ich freue mich sehr, dass ich den nächsten Schritt in meiner Karriere beim FCB machen kann und für drei Jahre unterschreiben durfte. Der FC Basel ist einer der grössten Vereine in der Schweiz und es erfüllt mich mit stolz, dass ich fortan das rotblaue Trikot tragen darf. Ich werde täglich hart für diese Farben arbeiten.»