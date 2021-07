Neuer Glacé- und Waffel-Laden in Wiler Altstadt

WIl Spezialität aus Hongkong kommt in die Wiler Altstadt: Ein neuer Glace- und Waffelladen soll demnächst eröffnet werden und bietet die «Bubble Waffle» an Milly's Soulfood GmbH in Frauenfeld möchte ihr Geschäft mit einem zweiten Standort in Wil erweitern. Die Eröffnung des Glace- und Waffelladens als Take-away erfolgt bereits in einigen Wochen. Die Geschäftsführerin Milly Adriane Zirker sagt, warum sie sich für die Wiler Altstadt entschieden hat. Felicitas Markoff 18.07.2021, 13.45 Uhr

Eine Bubble Waffle wird reich dekoriert, sodass sie fast wie ein Kunstwerk ausschaut. Bild: PD

Im Sommer ist in unseren Breitengraden das Glace kaum wegzudenken. Die einen entscheiden sich immer für dieselbe Kombination, andere wagen sich auch einmal an ungewöhnlichere Aromen. Wer es gerne aussergewöhnlich mag, der ist zukünftig an der Wiler Kirchgasse an der richtigen Adresse. Dort eröffnen die Besitzer und Gründer Milly Adriane Zirker und ihr Mann Olaf von Esebeck demnächst ihr zweites Geschäft. Was die beiden verbindet, ist die Liebe zum Backen und gestalten. Als Spezialität bieten sie die Bubble Waffle an. Diese aussergewöhnliche Waffel ist eine kugelförmige Waffel auf Eierbasis, die mit Glace gefüllt ist. Die Bubble Waffle kann mit Früchten und zahlreichen Toppings kombiniert werden.

Olaf von Esebeck und Milly Adriane Zirker führen das Geschäft in Frauenfeld und bald auch in Wil. Bild: PD

Milly Zirker sagt, warum sie ihren Laden in der Wiler Altstadt eröffnen möchte. «Wil ist eine coole Stadt, denn da gehören wir hin. Ich habe in Zuzwil gewohnt und kenne Wil daher sehr gut.» Auch Gäste in Frauenfeld hätten der Geschäftsführerin gesagt, dass es eine gute Idee wäre, wenn es einen weiteren Laden in Wil geben würde. Denn dann, hätten einige Gäste einen kürzeren Weg zum Take-away-Laden und würden sich über den näheren Standort freuen.

Mit dem neuen Standort in Wil wird das Geschäft erweitert

Das Karma der Wiler Altstadt ist einzigartig und wunderschön, sagt die Geschäftsführerin. Obwohl die Altstadt durchaus ihren Charme hat, wird sie von der Bevölkerung deutlich weniger besucht als die obere Bahnhofstrasse. Wieso also ein neues Lokal in der Altstadt eröffnen? Milly Adriane Zirker sagt:

«In Frauenfeld liegt unser Geschäft auch nicht zentral und wir haben trotzdem zur Belebung der Strasse beigetragen. Das möchten wir mit unserem neuen Laden auch in der Wiler Altstadt erreichen.»

Die Bäckerin sagt, dass sie auch andere Standorte in Wil angeschaut hat. Der Standort müsse schon zu ihr und ihrem Mann passen. Und in der Altstadt stimme es für beide. Der Laden soll im Haus der Krone, direkt neben der Schule eröffnet werden. Früher gab es in diesem Gebäude auch ein Lokal. Die Geschäftsführerin sagt: «Auch von dem geschichtlichen Hintergrund stimmt die Kirchgasse für uns.»

Aktuell sieht es noch leer aus, an der Kirchgasse 25 in Wil. Doch schon bald soll hier der neue Glace- und Waffelladen eröffnet werden. Bild: Felicitas Markoff

Spezialitäten und Angebote von Milly's Bakery

Milly's Bakery hat sich ausschliesslich auf Take-away-Kreationen spezialisiert, deshalb wird es keine Sitzplätze vor und im Laden geben. Der Laden bietet auch Glace im Becher oder im Cornet an. Cookies und Smoothies für den Sommer sowie Kaffee to go werden ebenfalls angeboten.

Glace im Becher mit Schlagrahm und Streusel. Bild: PD

Die Eröffnung des Glace- und Waffelladens ist für Ende Juli oder Anfang August geplant. Die Öffnungszeiten des Ladens sind von Montag bis Sonntag von 10 Uhr bis 19 Uhr. Auf die Frage, ob sich die Geschäftsführerin vorstellen kann, noch weitere Lokale zu führen, sagt sie: «Wir sind offen für Erweiterungen.»