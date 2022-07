Bahnhof Wil: Diese Arbeiten laufen aktuell

Wil Sperrungen am Bahnhof, Aushub auf dem Landhausareal: Diese Arbeiten laufen aktuell bei der Baustelle am Knotenpunkt Die SBB haben zurzeit fast um die Uhr Bauarbeiten am Bahnhof Wil geplant. Bald muss auch die Unterführung Hubstrasse erneut gesperrt werden. Die Arbeiten auf dem ehemaligen Landhausareal laufen nach Plan. Larissa Flammer 20.07.2022, 17.00 Uhr

Die neue Treppe der Unterführung Ost zu den Gleisen 2 und 3 ist immer noch geschlossen. Bild: Andrea Stalder

Die Anwohnerinnen und Anwohner rund um den Bahnhof Wil müssen nach wie vor eine ganze Menge Lärm tolerieren. Zurzeit finden jede Woche Nachtarbeiten statt, wie die SBB auf ihrer Website mitteilen. So werden in der laufenden Woche nachts Unterhaltsarbeiten an den Fahrleitungen durchgeführt. Nächste Woche wird rund um die Uhr am Perron Gleis 6 sowie an der Unterführung Hubstrasse gearbeitet.