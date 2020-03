Wil schwimmt politisch gegen den Strom - zumindest auf den ersten Blick Die SVP gewinnt, Grüne und CVP verlieren Sitze im Wiler Stadtparlament: Eine Wahlprognose aufgrund der jüngsten Ergebnisse bei den Kantonsratswahlen stellt die politische Realität auf den Kopf. Gianni Amstutz 19.03.2020, 05.00 Uhr

Welche 40 Personen ab Januar im Stadtparlament sitzen, wird in Wil Ende September entschieden. Bild: PD

Nach den Wahlen ist vor den Wahlen. Was wie eine abgedroschene Phrase klingt, ist für die Parteien Realität. Nur gut sechs Monate nach den Kantonsratswahlen stehen im September die kommunalen Wahlen auf dem Programm. In Wil gilt es, das 40-köpfige Stadtparlament neu zu besetzen. Aufschluss über mögliche Sitzverschiebungen geben die Resultate der Kantonsratswahlen.

Nimmt man diese als Massstab, lautet das Fazit allerdings: in Wil nichts Neues. Die Wähleranteile, welche die Parteien bei den Kantonsratswahlen vor etwas mehr als einer Woche in der Stadt Wil erzielten, würden folgende Sitzverteilung ergeben: SVP 10 (aktuell 8), CVP 8 (9), FDP 7 (8), SP 6 (6), Grüne Prowil 5 (6), GLP 2 (1), EVP 2 (1) und EDU 0 (1).

SVP wäre stärkste Kraft im Wiler Parlament

Die Veränderungen, würden sie denn im Herbst so eintreffen, scheinen in Wil gegen den Trend zu laufen. Zwar würde die GLP gewinnen und die FDP verlieren, wie dies auch schon bei den National- und Kantonsratswahlen der Fall war, doch die anderen Tendenzen überraschen.

Da wäre einerseits die SVP, die in Wil zwei Sitze hinzugewinnen würde, bei den Wahlen vor eineinhalb Wochen aber noch die grosse Verliererin war. Dann wäre da die CVP, deren Formkurve nach langem eigentlich wieder nach oben zeigt, die ihren Status als stärkste Partei in Wil aber abgeben müsste.

Und dann sind da noch die Grünen. Sie dominieren die Wahlen seit rund einem Jahr, egal ob national oder kantonal. Doch würden die Resultate der Kantonsratswahlen aufs Stadtparlament übertragen, gingen die Grünen als Verlierer daraus hervor. Schwimmt Wil also politisch gegen den Trend? Mitnichten. Dazu ist aber ein genauerer Blick auf die Ergebnisse nötig.

Parteiaustritt verzerrt Zahlenverhältnisse

Schneidet die SVP bei den kommunalen Wahlen so ab wie vor Wochenfrist, gewinnt sie zwei Sitze hinzu und kommt auf zehn Mandate. Das ist aber zu relativieren.

Bereits bei den Wahlen vor vier Jahren holte die SVP neun Sitze im Stadtparlament. Aufgrund eines Rücktritts reduzierte sich diese Zahl jedoch auf acht. Denn nachgerückt ist Hans-Jörg Höppli. Dieser kandidierte seinerzeit für die SVP, ist mittlerweile jedoch aus der Partei ausgetreten und politisiert nun als EDU-Politiker in der SVP-Fraktion. Die Fraktionsstärke der SVP beträgt also weiterhin neun Personen.

Die CVP würde einen Sitz einbüssen, wenn sie in Wil im Herbst dasselbe Resultat erzielt. Doch auch hier trügt der Schein. Die EVP, die im Stadtparlament mit der CVP eine Fraktion bildet, würde gemäss diesen Prognosen nämlich einen Sitz hinzugewinnen und damit den Verlust der CVP kompensieren. So käme die Fraktion immer noch auf zehn Sitze und würde gemeinsam mit der SVP weiterhin die stärkste Fraktion bilden.

Grüne sind in Wil stärker als im Kanton

Die Grünen würden einen Sitz verlieren, wenn sie in Wil im Herbst gleich abschneiden wie bei den Kantonsratswahlen. Die Grünen als Verlierer in Wil, also jener Stadt, die als einzige den Klimanotstand ausgerufen hat?

Das ist nur schwer vorstellbar. Der Trend zeigt denn auch hier in die entgegengesetzte Richtung. Die Grünen konnten ihren Wähleranteil in Wil gegenüber den Wahlen vor vier Jahren nämlich steigern. Und bei den Stadtparlamentswahlen waren sie vor vier Jahren schon weitaus stärker als im Kanton.

Jede Wahl hat ihre eigene Dynamik

Die Ergebnisse vom vorletzten Sonntag können nur ein Bild über die politische Grosswetterlage geben, doch letztlich werden Personen gewählt – und jede Wahl hat ihre eigene Dynamik. Zudem können einzelne Ereignisse eine Wahl stark beeinflussen. Das haben beispielsweise die Atomreaktorkatastrophe von Fukushima 2011 und die Flüchtlingskrise von 2015 gezeigt. Und bis im Herbst gewählt wird, sind es ja noch einige Monate.