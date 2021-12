Wil Schulraum fehlt an allen Ecken und Enden: Provisorien gemäss Stadtrat unvermeidbar Der Platzmangel macht sich immer deutlicher bemerkbar. An drei Schulen braucht es schon in den nächsten zweieinhalb Jahren Lösungen. Bis Bauten realisiert werden, dauert es aber deutlich länger. Es helfen nur noch Notlösungen. Zufrieden ist damit niemand. Gianni Amstutz Jetzt kommentieren 01.12.2021, 17.00 Uhr

In den nächsten drei Jahren kommen in Wil gemäss Prognosen sieben neue Klassen hinzu. Bild: Sandra Ardizzone / LTA

«Wir werden kaum ohne weitere Provisorien auskommen.» Die Ankündigung von Stadtrat Jigme Shitsetsang, Vorsteher des Departements Bildung und Sport, löste im Parlament vor rund zwei Wochen keine Begeisterung aus. Im Gegenteil. Reto Gehrig (CVP) zeigte sich empört, dass der Stadtrat schon wieder mit Provisorien plant und legte der Stadtregierung nahe, sich das nochmals gut zu überlegen.

Wer die Vorgeschichte kennt, den überraschen diese Reaktionen nicht. Bereits im April 2019 bei der Behandlung des Kredits für den Schulpavillon Langacker gab es im Parlament viel Kritik. Die Grünen Prowil wollten das Geschäft gar zurückweisen mit dem Auftrag, das Provisorium im Zentrum zu platzieren. Dieser Antrag blieb zwar chancenlos, doch auch andere Parteien bekundeten ihren Missmut.

Erwin Böhi (SVP) kritisierte, dass sogenannte Provisoriumslösungen oft lange eingesetzt und so zu «Providurien» würden. Und Christine Hasler (Die Mitte) sagte im Namen der Fraktion:

«Die Planung war zu wenig vorausschauend.»

Steigende Schülerzahlen und die prekären Platzverhältnisse im Lindenhof liessen jedoch in den Augen des Parlaments keine weitere Verzögerung zu, weshalb das Provisorium zähneknirschend toleriert wurde.

Situation schlimmer als angenommen

Dass nun, nur zwei Jahre später, bereits wieder von einem wohl unvermeidbaren Provisorium die Rede ist, dürfte vielen Parlamentsmitgliedern sauer aufstossen. Und die Situation präsentiert sich bei genauerem Hinschauen noch schlimmer als angenommen.

Bereits heute werden in Wil 15 Klassen in Provisorien oder zugemieteten Räumen, welche ursprünglich nicht als Schulraum gebaut worden sind, unterrichtet. Und der dafür verantwortliche Anstieg der Schülerzahlen ist ungebrochen. In den nächsten drei Jahren werden insgesamt sieben zusätzliche Klassen hinzukommen, je drei im nächsten und übernächsten Schuljahr. Das hat in fast allen Gebieten der Stadt Auswirkungen.

Bereits im Sommer 2022 werde in der Primarschule Allee zusätzlicher Schulraum sowie Raum für die Tagesstrukturen benötigt, sagt Donat Ledergerber, Departementsleiter Bildung und Sport. Ein Jahr später werde zusätzlicher Schulraum in den Primarschulen Bronschhofen und Rossrüti notwendig. Und auf das Schuljahr 2024/25 sei es schliesslich auch in der Primarschule Matt soweit.

Eine teure Notlösung

Wie sich zeigt, fehlt der Schulraum an allen Ecken und Enden. Donat Ledergerber spricht denn auch nicht im Singular von einem einzelnen Provisorium, sondern von «Provisorien», die in den nächsten Jahren nötig sein werden. Im Parlament dürfte diese Botschaft nicht gut ankommen. Provisorien sind Notlösungen, die finanziell oft fast gleich teuer sind wie richtige Schulbauten. Zur Einordnung: Der acht Klassen beherbergende Schulpavillon Langacker beim Lindenhofschulhaus kostete die Stadt rund fünfeinhalb Millionen Franken.

Nicht nur für das Parlament, sondern auch für den Stadtrat sind Provisorien deshalb keine Wunschlösung, wie auch Stadtrat Jigme Shitsetsang an der vergangenen Parlamentssitzung betonte. Stellt sich die Frage, ob sich diese Situation nicht hätte verhindern lassen können. Immerhin waren die prognostizierten Entwicklungen der Schülerzahlen schon seit 2017 bekannt. Doch wie Donat Ledergerber ausführt, nehme der Neubau von Schulraum erfahrungsgemäss von der Planung bis zur Realisierung rund zehn Jahre in Anspruch.

Wegen dieses Zeithorizonts wird die Stadt auch in naher Zukunft mit Provisorien reagieren müssen. Erschwerend hinzu kommt, dass die ungeklärte Oberstufenfrage die Schulraumplanung verzögert. Trotzdem will der Stadtrat vorwärtsmachen. Zurzeit werde die strategische Schulraumplanung erarbeitet, sagt Ledergerber. Damit soll eine Grundlage erarbeitet werden, wann und wo neuer Schulraum in der Stadt Wil gebaut werden muss. Doch bis die Bagger auffahren, wird es dauern.

