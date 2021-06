Wiler Historiker verarbeiten Bericht eines US-Soldats

Wil Schilderungen von Indianerkriegen und Guerillakämpfen: Zwei Historiker verarbeiten Berichte eines in Wil verstorbenen US-Soldaten Im Archiv des Wiler Stadtarchivars tauchte ein Erlebnisbericht eines amerikanischen Soldaten aus dem 19. Jahrhundert auf. Dieser war gebürtiger Schweizer und lebte nach seiner Pensionierung in Wil. Die Schilderungen liegen nun in Buchform vor – kommentiert und bebildert. 18.06.2021, 05.00 Uhr

Die Quelle aus dem Archiv: «Erlebnisse eines Schweizers in der Bundesarmee der Vereinigten Staaten von Amerika, 1882–1904». Bild: PD

(fbr) Johann Jakob «John» Jörimann hat von seinen Jahren als Soldat und Unteroffizier in amerikanischen Diensten einen packenden Erfahrungsbericht hinterlassen. Dieser liegt nun in Buchform vor – kommentiert und reich bebildert. Autoren sind die beiden Historiker Fabian Brändle und Werner Warth, der als Wiler Stadtarchivar die Quelle in seinem Archiv entdeckt hat. Die beiden Wissenschafter erkannten den grossen Quellenwert des handschriftlichen Dokuments, denn Erlebnisberichte «kleiner Leute» aus dem 19. Jahrhundert sind relativ selten. So ergänzt der Bericht Jörimanns das heutige Wissen der Militärgeschichte um die Perspektive «von unten».

Johann Jakob Jörimann. Bild: PD

John Jörimann kehrte nach seiner langen Dienstzeit in die Schweiz zurück und verbrachte in Wil einen schönen, langen Lebensabend, begleitet von einer guten Pension. 1947 starb er 85-jährig. Er war also von überaus robuster, kräftiger Natur, sonst hätte er die Strapazen in der Prärie und in den Tropen nicht so gut überstanden.

In der Wirtschaftskrise lockte die Armee

Geboren wurde Johann Jakob Jörimann im Jahre 1861 in Tamins, Graubünden. Von seiner Kindheit ist so gut wie nichts bekannt. Man weiss einzig, dass er von illegitimer Herkunft war und dass seine Mutter niemals heiratete. Illegitime Kinder hatten es damals schwer, wurden sie doch vom Staat und von den Kirchen diskriminiert. Der Vater Jörimanns bleibt unbekannt, daran konnten auch keine Archivrecherchen etwas ändern.

Johann Jakob Jörimann besuchte denn auch keine höhere Schule und machte auch keine Lehre. Weil er wohl keine andere Perspektive sah, entschloss er sich im Jahre 1881 zur Auswanderung nach Amerika. Sein Weg führte über Antwerpen nach New York und Philadelphia. Dort wohnten viele Deutschsprachige. Jörimann konnte nur ein paar Brocken Englisch, verstand es aber zunächst, sich durchzuschlagen.

New York um 1900. Bild: PD

Er nahm diverse schlecht bezahlte Jobs an, war unter anderem auch Schuhputzer. Doch war die Wirtschaftslage in Folge eines Börsencrashs alles andere als rosig. Es gab viele Arbeitslose. Auch Jörimann und sein Begleiter wurden stellenlos, waren «abgewetzt und hungrig». So lockte ein Plakat der US Army, das einen sicheren Arbeitsplatz für fünf Jahre und einen fixen Sold versprach. Jörimann und sein Begleiter informierten sich, waren interessiert und unterschrieben schliesslich den Service als Kavalleristen. Der Gesundheitstest war überaus streng und auch demütigend, mussten sich die Rekruten doch nackt ausziehen.

Schilderungen der Indianerkultur

Einmal in Diensten, ging die harte Ausbildungszeit los. Die zähen Tage waren angefüllt mit teils strenger, teils monotoner Arbeit. Auch zum Strassenbau wurden die Rekruten herangezogen. Nachdem die Ausbildung abgeschlossen war, folgten lange Ritte und Märsche zu den Aussenposten im Westen des Landes. Diese Regionen waren teilweise noch nicht ganz befriedet, es drohten noch Indianeraufstände. Direkt in Kampfhandlungen war Jörimann nicht involviert. Doch kritisierte er nicht nur die Indianer wegen Grausamkeit und Hinterlist, sondern auch die Weissen, welche Verträge nicht einhalten würden und ebenfalls grausam vorgingen.

Indianer in der Prärie. Bild: PD

Jörimann studierte die Indianer und ihre Kultur, beobachtete Rituale, Musik und Tänze. Davon verfasste er faszinierende Schilderungen. Für ihn war auch die Nacktheit der Prärieindianer faszinierend. Hier war er aber von Vorurteilen gelenkt, denn die kühlen Temperaturen in den Great Plains hätten ein Adamskostüm kaum erlaubt. Allgemein zeigt sich John Jörimann hin- und hergerissen zwischen objektiver Berichterstattung und teils rassistischen Vorurteilen. Das war aber nicht einmalig, vielmehr unterlagen auch Vertreter der Bildungseliten solchen Schwankungen im Grad der Fairness.

Ein Berg von Büffelschädel zu Zeiten von Jörimann. Bild: PD

Auch auf Kuba im Krieg

Jörimann war sicherlich ein tüchtiger Soldat. Seine eigene Rolle im bitteren Krieg gegen die Indianerinnen und Indianer reflektiert er indessen kaum. Diese Einstellung half ihm jedoch wohl, die Karriereleiter hinaufzusteigen. Jörimann brachte es bis zum höchsten Unteroffiziersposten und einem entsprechend hohen Sold.

Der Westen Amerikas war nicht der einzige Kriegsschauplatz, den John Jörimann betrat. Im Krieg gegen Spanien auf Kuba trug er einen schnellen Sieg davon. Mehr als die Spanier setzten die Hitze und die Insekten den Amerikanern zu. Und auf den Philippinen bekämpfte die neue Kolonialmacht USA einheimische Rebellen, die einer Eroberung erbitterten Widerstand entgegensetzten und mit der Taktik der Guerilla kämpften.