Wil Schandfleck stürzt langsam ein: Warum dieser Schopf noch immer steht, obwohl ihn die Eigentümerin abreissen möchte Seit mehr als 30 Jahren versucht Margrit Kessler das Nebengebäude der Rudenzburg abzureissen. Ihre Projekte wurden von der Stadt und dem kantonalen Denkmalschutz aber immer wieder abgelehnt. Was die Stadt Wil und die kantonale Denkmalpflege dazu sagen. Elia Fagetti 14.08.2021, 05.00 Uhr

Margrit Kessler steht vor ihrer baufälligen Remise. Bild: Elia Fagetti

Im Zentrum von Wil steht eine baufällige Remise, die früher als Waschküche und Stall diente. Seit mehr als einem Jahrhundert befindet sich das Gebäude in der Umfriedung der Rudenzburg. Mittlerweile verlottert es sichtlich. Das Dach hat schon markant grosse Löcher und wird von Geäst bedeckt. Die Dachziegel sind zum Teil ausgetauscht worden. Das ändert aber nichts am Zustand der Remise. Das Innere darf nicht mehr betreten werden, denn es herrscht akute Einsturzgefahr.

Die Rudenzburg an der viel befahrenen Ampelkreuzung im Zentrum von Wil steht unter Denkmalschutz. Der barocke Bau wird in drei Jahren 250 Jahre alt. Und die lottrige Remise? Vor einigen Jahrzehnten wurde das Grundstück in zwei Parzellen unterteilt. Die Rudenzburg gehört heute Wolfgang Kessler, die Remise Margrit Kessler, seiner Frau.

Die ehemalige grünliberale Nationalrätin will das Häuschen schon lange abreissen. 1987 gab sie bei der Stadt Wil ein erstes Projekt ein. Kessler plante damals, einen Ersatzbau mit Wohnungen zu erstellen. Doch dieser Vorschlag wurde abgelehnt. Kessler berichtet von Einsprachen, die es gegeben hat. Eine Erweiterung und Zweckänderung zu Wohnungen wäre nicht zulässig, hiess es.

Hinter dem Gitter sind die barocken Fenstergitter zu sehen. Bild: Elia Fagetti

Dem Abriss wäre jedoch laut eines Gutachtens nichts im Wege gestanden. Bernhard Anderes, der bekannte, 1998 verstorbene Kunsthistoriker aus dem Toggenburg, hielt damals fest, dass zwar die barocken Fenstergitter der Remise schützenswert seien. Doch der restliche Bau sei in schlechtem Zustand. Und da das Gebäude erst im späten 19. Jahrhundert erbaut wurde, erachtete das Gutachten von Anderes dieses als nicht erhaltenswert.

Die Rudenzburg Den Herrensitz liess Reichsvogt Josef Pankraz von Grüebler (1737–1803) 1774 erbauen, der auch Bauherr des 1795 errichteten Baronenhaus war. Von 1936 bis 1985 unterhielt Hermann Kessler die Liegenschaft. Er unterteilte das Land in zwei Parzellen, wovon er eine verkaufte. Seit 1985 wird die Rudenzburg von Margrit und Wolfgang Kessler verwaltet. Margrit Kessler kaufte, die zuvor veräusserte Parzelle zurück. Die mittlerweile baufällige Remise wurde im späten 19. Jahrhundert erbaut und diente früher als Waschküche und Stall. Die Rudenzburg steht unter Denkmalschutz und ist in der Liste historischer Anlagen und Gärten vom internationalen Rat für Denkmäler und historische Stätten aufgeführt. (elf.)

Um die Remise musste Margrit Kessler wegen des baufälligen Gebäudes einen Schutzzaun aufstellen. Bild: Elia Fagetti

Drei Projekte in 30 Jahren

Ein zweites Projekt gleiste Kessler rund zehn Jahre später 1997 auf. Dabei trat ein neues Problem zutage. Die Stadt stellte als Voraussetzung, dass die Besitzerin auf ihrer Parzelle zwölf Parkplätze für die Bewohner der Rudenzburg erstellen müsse, wenn sie das Gebäude umbauen wolle. Da aber die Parzellen der Rudenzburg und der Remise getrennt sind, wehrte sich Kessler. Sie sagt:

«Die Stadt behandelte die Rudenzburg und das alte Waschhäuschen als eine Parzelle.»

Die Stadt lenkte ein, das Projekt verlief trotzdem im Sand.

Beim dritten Anlauf 2011 sei das Vorhaben zu modern gewesen. Vorgesehen war ein Einfamilienhaus. Die Stadt schrieb in ihrer Begründung: «Der Projektvorschlag hat keinen Zusammenhang mit dem Ort und der Rudenzburg. Die Grammatik des Ortes wird verletzt. Aus denkmalpflegerischer und städtebaulicher Sicht ist der Neubau nicht bewilligungsfähig.»

Beim Neubau habe sich die Projektplanung bewusst für eine «eigenständige, selbstbewusste und nicht anpässlerische» Architektur entschieden, heisst es in der Aktennotiz von 2011. Das neue Gebäude hätte Fassaden aus Schiefer gehabt. Das gebe es nicht in der Stadt, war eine der Begründungen für die Ablehnung, so Kessler.

Denkmalpflege bereit, Abriss zu bewilligen

Mittlerweile zerfällt das alte Waschhäuschen. Eine Abdeckplane wurde vom Wetter dermassen beschädigt, dass sie entfernt werden musste. Ausserdem hat Kessler eine Absperrung um das baufällige Gebäude errichtet, um die Anwohner zu schützen. Die Nachbarn der Rudenzburg haben sich schon beschwert, erzählt Kessler. Deswegen hat sie der Denkmalpflege einen Brief geschrieben. Darin erbittet sie um eine Abrissbewilligung.

Michael Niedermann, Leiter der kantonalen Denkmalpflege, sagt auf Anfrage dieser Zeitung: «Die Rudenzburg ist ein geschütztes Kulturobjekt von kantonaler Bedeutung und das zugehörige Areal sowie die angrenzenden Parzellen liegen im Gebiet des Ortsbildschutzes der Stadt Wil, welches von nationaler Bedeutung ist.»

Jedoch schreibe die Schutzverordnung der Stadt Wil vor, dass Abbrüche von nicht geschützten Objekten im Ortsbildschutzgebiet bewilligt werden können, wenn ein bewilligtes Ersatzprojekt vorliegt. Dieses muss sich in das Ortsbild einfügen. «Leider sind der Baubehörde der Stadt Wil bis heute keine dem Ort angemessenen Projektvorschläge eingereicht worden», sagt Niedermann. Die Eigentümerin beharre auf dem Abbruch der Remise und der schlichten Einrichtung eines Parkplatzes. Dieses Vorhaben werde dem Ort und dem Umgebungsschutz der Rudenzburg nicht gerecht und widerspreche den Vorgaben der Schutzverordnung der Stadt Wil.

Laut Niedermann würde die Denkmalpflege eine Aufwertung des bedeutenden Ortes durch ein angemessenes Projekt begrüssen. Auch wenn die Rudenzburg und die baufällige Remise von Margrit Kessler auf zwei separaten Parzellen stehen, wird die Anlage wegen des Ortsbildes als Ganzes gesehen. Zur Bewilligung des Abrisses sagt Niedermann:

«Die Remise ist baufällig und deren Abbruch kann unter den erwähnten Bedingungen durchaus bewilligt werden.»

Aus Niedermanns Sicht würde es die Stadt Wil und die kantonale Denkmalpflege sehr begrüssen, wenn an der Stelle der Remise ein qualitativ hochwertiges Ersatzgebäude erstellt würde. Damit könne auch dem öffentlichen Interesse nach angemessener Verdichtung der Siedlungsgebiete entsprochen werden. Anstatt eines Parkplatzes oder eines Ersatzbaus könne sich Niedermann auch eine aufwertende Grünanlage vorstellen.

Baudepartement äussert sich

Ursula Egli, Vorsteherin des Departements Bau der Stadt Wil, nimmt zur Situation Stellung. Auf die Frage hin, ob sie den Standpunkt teilt, dass die Remise ein Schandfleck für Wil darstellt, sagt sie:

«Als Schandfleck nur bedingt, vor allem, wenn man ins Areal fährt, sticht einem das baufällige Objekt schon ins Auge.»

Weiter sagt sie, dass die Denkmalpflege bis anhin keine Zustimmung für einen ersatzlosen Abbruch gegeben habe. Für eine Neubeurteilung bedürfe es ein konkretes Projekt.

Nun hat Margrit Kessler genug: «Es gibt kein Projekt mehr. Die Stadt soll uns helfen. Ziel ist es, dass es abgerissen werden kann. Wenn wieder etwas geplant wird, dann soll die Denkmalpflege miteinbezogen werden». Es ist also nicht so, dass sich Kessler gegen einen Ersatzbau sträubt, der auch dem Stil der Rudenzburg gleichkommt. Sie will einfach diesen «Schandfleck», wie er auch schon genannt wurde, loswerden.