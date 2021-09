Sitzung des Stadtparlaments Wil: SVP-Initiative und Hof im Fokus

Wil Sanierung des Hofs, gratis Parkieren und Mega-Solaranlage: Darüber debattiert das Stadtparlament am Donnerstag An der heutigen Sitzung des Stadtparlaments geht es ums Geld – viel Geld. Es stehen mehrere Kredite zur Debatte. Gianni Amstutz 30.09.2021, 05.00 Uhr

Zweitletzte Hürde für die Sanierung des Hof zu Wil: Spricht das Parlament den Kredit, wird auch die Bevölkerung an der Urne entscheiden dürfen. Bild: Ralph Ribi

Los geht’s mit dem teuersten und wohl prestigeträchtigsten Projekt: der dritten Sanierungsetappe des Hof zu Wil. Diese wird vom Parlament in zweiter Lesung beraten. Es geht um einen Kredit über 9,625 Millionen Franken und ein Darlehen an die Stiftung Hof zu Wil in Höhe von 12,15 Millionen Franken. Widerstand wird es kaum geben.