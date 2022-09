Ohm41 mischt sich unter die Wiler Velofans

Wil Rollende Galerie abseits des Publikumsfokus: «Ohm41» mischt sich unter die Velofans Ohm41 zeigte am Samstag in Wil, wie man als Galerie sich rollend ein Publikum «hereinholt» und binnen einer Stunde eine ganze Ausstellung abhandelt. Dabei profitierte das Künstlerkollektiv vom Besucheraufmarsch am Wiler Tag des Velos. Christof Lampart 18.09.2022, 15.01 Uhr

Das Künstlerkollektiv Ohm41 verstand es, «augenzwinkernd» die (Un-)Wichtigkeit des gepflegten Kunstmarketing sichtbar zu machen. Bild: Christof Lampart

Das regionale Künstlerkollektiv Ohm41 machte am Samstagvormittag am Treffpunkt zwischen Post- und Obere Bahnhofstrasse mobil. Nämlich in Form einer rollenden Galerie. Wenn schon die Leute immer weniger die hiesigen Verkaufsräume des gepflegten Kunstschaffens besuchen, dann muss der Spiess für einmal umgekehrt werden. Und so fand die Vernissage zwar nicht abseits von teuren Innenstadtlagen statt, wohl aber nicht in ihnen.