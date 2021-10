WIL Quartalsbilanz beim FC Wil: Alex Frei mit Platz acht zufrieden – doch es kamen 40 Prozent weniger Zuschauer Nach einem Viertel der laufenden Challenge-League-Saison liegt der FC Wil auf Platz acht und somit im Niemandsland der Liga. Einige Dinge sind im ersten Quartal ins Auge gestochen. Simon Dudle Jetzt kommentieren 09.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wils Goalie Marvin Keller hat gleich zwei Penaltys pariert - und das binnen drei Tagen. So auch bei diesem Spiel in Aarau. Bild: Marc Schumacher, Freshfocus

Fast alles drehte sich in den vergangenen Wochen um die rassistische Entgleisung von FC-Wil-Präsident Maurice Weber, der dunkelhäutige Xamax-Spieler mit dem «N...»-Wort bezeichnet hatte. Es geriet fast in Vergessenheit, dass auch Fussball gespielt wurde und mittlerweile ein Viertel der Challenge-League-Saison absolviert ist. Neun Spiele, zehn Punkte, Platz acht. Acht Zähler vor dem Abstiegsplatz, deren sechs hinter der Barrage. «Es ist bisher eine gute Saison. Allerdings haben wir drei bis vier Punkte hergeschenkt. Das war unnötig», sagt Wils Trainer Alex Frei. Geht es so weiter, haben die Wiler Ende Saison 40 Punkte auf dem Konto. Das wäre einer mehr als in der vergangenen Spielzeit.

Es war ein Meisterschaftsviertel, bei dem einige Sachen aufgefallen sind:

Viele späte Gegentreffer kassiert

Den Wilern wäre wohl lieber, ein Spiel würde nur 80 Minuten dauern. Denn ihr spätestes Tor dieser Saison erzielten sie in der 81. Minute. Danach kassierten sie dafür schon sechs Gegentreffer. Je zweimal klingelte es in den Heimspielen gegen Vaduz und Stade Lausanne-Ouchy sehr spät im Wiler Kasten. Alex Frei sagt:

«Zum Teil verlieren wir aufgrund der Auswechslungen Schnelligkeit, um Entlastung zu bekommen bei den Kontern. Zum Teil sind wir zu naiv und zu wenig clever, um diese Vorsprünge über die Zeit zu bringen»

Alex Frei, Trainer FC Wil Bild: Claudio Thoma, Freshfocus

Vier Penaltys gegen Wil, keiner war drin

Vier Penaltys wurden seit der Sommerpause gegen Wil gepfiffen. Kein einziger landete im Tor. Goalie Marvin Keller hielt je einen Elfer zuhause gegen Thun und in Aarau. Zudem setzte im Heimspiel gegen Vaduz Milan Gajic den Ball neben das Tor und im Cup traf Koro Kone für Yverdon die Latte. «Diese Statistik sollten wir nicht zu laut rausschreien. Wir nehmen es und hoffen, dass die Serie weitergeht», sagt Frei. Die Äbte-städter konnten selbst zwei Penaltys treten. Beide waren drin.

Gefälle zwischen Heim- und Auswärtsspielen

In den fünf Bergholz-Auftritten dieser Saison haben die Wiler immer eine ansprechende bis gute Leistung gezeigt – und nach gut 80 Minuten stets geführt. Auswärts wurden aber drei der vier Partien deutlich verloren. Es fällt auf: Seit Oktober 2020 haben die Wiler in der Meisterschaft auswärts nur gegen den SC Kriens gewonnen. Frei sagt:

«Wir müssen eine Formel finden, um Auswärtsspiele so vorzubereiten wie Heimspiele. Wenn wir uns im Mittelfeld der Liga etablieren wollen, braucht es mehr Punkte auswärts.»

Argtim Ismaili und der FC Wil konnten im vergangenen Jahr in der Meisterschaft auswärts nur in Kriens gewinnen. Bild: Pius Amrein

Der Einfluss des «Fall Weber» auf das Team

Die vielen Schlagzeilen um den Vereinspräsidenten lassen auch die Mannschaft nicht kalt. Doch Trainer Alex Frei sagt: «Das Thema hat vor vier Monaten, als sich der Vorfall in Neuenburg ereignet hatte, eine Rolle gespielt. Nun aber nicht mehr.» Tatsächlich war in den vergangenen Wochen kein spürbarer Leistungseinbruch feststellbar.

Für einmal nicht die jüngste Mannschaft

In den vergangenen Jahren hat man beim FC Wil von Jugendwahn gesprochen, da er jeweils das mit Abstand jüngste Team im Schweizer Profifussball stellte. In der aktuellen Saison sind die Wiler in dieser Jugendwertung der Swiss Football League noch Zweite. Es werden die Startformationseinsätze der U21-Spieler mit Jahrgang 1999 und jünger sowie mit Schweizer Pass gezählt. Der FC Wil kommt aktuell auf 28 Einsätze, Kriens auf deren 34.

Marcin Dickenmann hat als einziger Schweizer U21-Spieler des FC Wil alle neun bisherigen Saisonspiele von Beginn weg bestritten. Bild: Martin Meienberger

Tiefe Zuschauerzahlen seit dem Lockdown

Wer geimpft, getestet oder genesen ist, kann sich die Spiele in der Super League und der Challenge League wieder ohne Einschränkungen ansehen. Doch der Fanzuspruch in den bisherigen fünf Heimspielen im Bergholz war bescheiden. Nur 738 Personen waren im Durchschnitt an einem Wiler Heimspiel dabei. Das sind um fast 40 Prozent weniger als in der letzten Saison vor Corona, als 2018/2019 im Schnitt 1177 Fans pro Match ins Bergholz gekommen waren – und das auch damals ohne Zugpferde wie GC oder FC Zürich. Ob das teilweise garstige Wetter dieses Sommers der Hauptgrund ist, lässt sich nicht abschliessend sagen

Ein Tor genügt zum Sieg im Testspiel Da an diesem Wochenende im Schweizer Profifussball der Ball wegen Einsätzen der Nationalmannschaft ruht, hat der FC Wil am Freitagnachmittag ein Testspiel ausgetragen. Auf dem heimischen Bergholz-Kunstrasen gab es einen knappen 1:0-Sieg gegen die zweite Mannschaft des SC Freiburg, welche im Sommer in die 3. Liga Deutschlands aufgestiegen ist. Nachdem die Wiler zu Beginn unterlegen waren, fanden sie mit zunehmender Spieldauer immer besser in die Partie und siegten schliesslich verdient. Aufgrund der grösseren Anzahl klarer Chancen hätte der Sieg auch höher ausfallen können. Den entscheidenden Treffer erzielte Sommer-Neuzuzug Josias Lukembila 20 Minuten vor Schluss nach einem doppelten Doppelpass mit Nils Reichmuth. «Ich hüte mich davor, diesen Sieg zu hoch zu gewichten. Es ging hauptsächlich darum, den Spielrhythmus zu haben», sagte Wils Trainer Alex Frei hinterher. In der Meisterschaft geht es für die Wiler am nächsten Samstag mit einem Auswärtsspiel gegen Yverdon weiter. (sdu)