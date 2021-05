Wil Sanfte Fitness am Wiler Weier – eine Qigong-Lehrerin will zusammen mit Pro Senectute ältere Menschen zu mehr Bewegung anregen Die Premiere des Qigong-Programms am Wiler Stadtweier am Mittwochvormittag litt zwar unter Regen, fiel aber dennoch nicht ins Wasser. Christof Lampart 14.05.2021, 18.00 Uhr

Trotz Regen und kühlen Temperaturen liessen es sich drei Frauen nicht nehmen, am Mittwochvormittag unter der Anleitung die chinesische Konzentrations- und Bewegungsform Qigong beim Stadtweier zu praktizieren. Bild: Christof Lampart

Was die Stadt Luzern macht, kann Wil schon lange. Oder wäre zumindest dazu in der Lage. So oder ähnlich dachte es sich Beatrice Gemperle-Link, als sie sah, welch grossen Erfolg ein öffentliches Qigong-Programm vor zwei Jahren in der Innerschweiz hatte.

Die Kirchbergerin ist selber diplomierte Qigong-Lehrerin und zugleich auch die Präsidentin der Schweizerischen Gesellschaft für Qigong/Taijquan. Kein Wunder also, reizte es sie, so etwas auch in Wil durchzuführen. Sie sagt: «Ich wollte sehen, ob das hier auch geht, und kontaktierte die Pro Senectute.»

Start wegen Corona ein Jahr später

Dei Pro Senectute zeigte an der aus China stammenden Konzentrations- und Bewegungsform für Körper und Geist Interesse. Denn die langsamen und sanften Bewegungsabläufe, mit denen das Gleichgewicht, die Konzentration und die Koordination trainiert werden, eignen sich zwar grundsätzlich als Training für jedes Alter, sind aber gerade auch für ältere Menschen sehr wertvoll.

Die drei Pfeiler des Qigong Qigong baut auf drei Pfeilern auf. Die körperliche Qigong-Übung ist erstens ausgerichtet auf die Förderung eines guten Energieflusses in den Leitbahnen, welche so unsere Gesundheit und Wohlbefinden stützt. Zweitens wird mit der eigenen Aufmerksamkeit die Bewegung begleitet und die Energie geführt. Und drittens gilt es den Atem frei fliessen zu lassen; er weitet und reguliert sich durch die entsprechenden Übungen. (art/pd)

Linda Schmollinger sagt:

«Wir wollten das Qigong-Programm schon letztes Jahr aufgleisen, aber dann kam Corona dazwischen, sodass wir uns jetzt zur Durchführung entschlossen haben.»

Schmollinger leitet den Bereich Bewegung und Austausch bei der Anlaufstelle für Altersfragen der Pro Senectute Wil und Toggenburg.

Einstieg jederzeit möglich

Mitmachen bei «Qigong am Weier» können alle Menschen über 65 und auch sonstige Interessierte. Durchgeführt wird das Gesundheitstraining unter Berücksichtigung sämtlicher aktuell geltenden Hygiene- und Sicherheitsmassnahmen.

Die Qigong-Übungen sind immer dieselben, sodass man auch problemlos (wieder)einsteigen kann, wenn man ein paar Mal gefehlt hat oder mitten im Zyklus einmal Lust bekommen sollte, mitzumachen. Die Teilnahme ist kostenlos. Die Kosten werden von der Sportförderung der Stadt Wil, der Pro Senectute und der Gesundheitsförderung Schweiz getragen.

Durchführung des Qigong am Weier: Ab sofort und bis und mit dem 15. September an jedem Mittwochvormittag zwischen 9.30 und 10.30 Uhr, allerdings nur bei schönem Wetter. Die Kleidung sollte dabei der Witterung angepasst sein. Bei unsicherem Wetter erteilt die Pro Senectute telefonisch Auskunft über die Durchführung: 071 913 87 87.