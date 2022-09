3'000 bis 5'000 Besucher an der "Pedale 22" in Wil

Wil «Pedale 22» vereinte Informationen und Präsentationen mit weltmeisterlicher Werbung fürs Velo In Wil und Umgebung sollen zahlreiche Velowege entstehen. Die «Pedale 2022» informierte über den Ausbau des Velowegnetzes. Zugleich veranschaulichte der Anlass mit verschiedenen Shows die Möglichkeiten des Velos als Sportgerät. Martin Knoepfel 18.09.2022, 14.10 Uhr

Wetterglück sieht anders aus. Die «Pedale 2022», der zweite Tag des Velos in Wil nach 2019, sah sich immer wieder durch Schauer gestört, welche die Besucherinnen und Besucher und auch die Personen, die in der Wiler Innenstadt nur ihre Wochenendeinkäufe erledigten, rasch unter ein schützendes Dach zwangen.

Der «Marsch der Maschinenwesen» zog die Zuschauer und Passanten in seinen Bann. Bild: Martin Knoepfel

Die Pumptrack-Shows litten besonders unter dem Wetter, da der Pumptrack beim Weiher feucht und deshalb für die Darbietungen zu rutschig war. Hingegen konnten die drei Trial-Shows in der Altstadt stattfinden, ebenso die Infrastruktur- rundfahrten, die die Regio Wil veranstaltete. Und die Kunstradfahrerinnen aus Sirnach traten ohnehin in einem Zelt auf.

Erstaunliche Tricks des Einrad-Weltmeisters

Trockenes Wetter hatte auch die Show des mehrfachen früheren Einrad-Weltmeisters Lukas Hilfiker, zumindest zum Zeitpunkt, da diese Zeitung vor Ort war. Der Aargauer erntete für seine Tricks immer wieder spontanen Applaus des Publikums. Untere anderem übersprang er mit dem Einrad fünf auf dem Boden liegende Kinder.

Der frühere Einrad-Weltmeister Lukas Hilfiker begeisterte das Publikum mit seiner Schau. Bild: Martin Knoepfel

Kinder und Jugendliche nutzen zudem die Gelegenheit, Einräder auszuprobieren. Dafür waren extra Geländer aufgestellt worden, die ein Umkippen verhinderten. Warteschlangen gab es vor der automatischen Velo-Waschstation. Ein Hingucker war zweifellos der Marsch der «Herde der Maschinenwesen», die unter der Obhut von – wie sagt man wohl? – «Maschinenhirten» durch Menschentrauben langsam von der Oberen Bahnhofstrasse zum Hofplatz zogen. Auf viel Interesse stiessen schliesslich die Stände, an denen Geschäfte aus der Region konventionelle Velos, Cargo-Bikes und E-Bikes ausstellten. Potenzielle Käuferinnen und Käufer konnten sich da bequem einen guten Überblick über das Angebot auf dem Markt verschaffen.

Grosse Pläne für Velowege in Wil und Umgebung

Die Stadt Wil informierte mit Plakaten in der Oberen Bahnhofstrasse über viele Aspekte rund ums Zweirad. Man konnte zum Beispiel sich über den Velo-Lieferdienst informieren. Ferner wurde auf einer Karte gezeigt, wo Velowege in der Äbtestadt und in den benachbarten Gemeinden schon vorhanden sind oder noch erstellt werden.

Kunstradfahrerinnen aus Sirnach zeigten Tricks auf dem Velo. Bild: Marin Knoepfel

Wenn alle diese Pläne realisiert werden, wird die Region Wil über ein ausgedehntes Velowegnetz verfügen, das die Nachbargemeinden und sogar Uzwil erreicht. Die neuen velofreundlichen Unterführungen der Hubstrasse und des Posttunnels am Bahnhof waren ebenfalls ein Thema. Sie wurden, wie die geplante Velostation unter der neuen Überbauung an der Unteren Bahnhofstrasse, mit computergenerierten Visualisierungen veranschaulicht.

«Mehr Fahrten mit dem Velo für die Stadt positiv»

Der Anlass solle vor allem Werbung fürs Velo machen. Das sagte Stadtpräsident Hans Mäder, der in der Stadt oft auf zwei Rädern unterwegs ist. Er sagte:

«Wil leidet unter dem starken Verkehr. Deshalb ist es für die Stadt positiv, wenn mehr Fahrten mit Velos abgewickelt werden.»

Bei Neuüberbauungen sollten die Bedürfnisse der Velofahrer jeweils berücksichtigt werden. Die Karte der Velowege zeige die Richtplanung, erläuterte der Stadtpräsident. Nun gelte es, das Thema in der Ortsplanung zu vertiefen. Zugleich wies Hans Mäder darauf hin, dass in der Oberen Bahnhofstrasse Velos unwillkommen sind.

Tausende Besucherinnen und Besucher

Die Organisatoren gehen von 3'000 bis 5'000 Besucherinnen und Besuchern aus, wobei Fabienne Lovece, Co-Präsidentin und Projektkoordinatorin, betont, dass es wegen der Einkaufskundschaft naturgemäss schwierig sei, genaue Zahlen haben.«Unfälle hat es keine gegeben, und die Stimmung war wegen des vielfältigen Angebots gut».

Das Grobkonzept der Veranstaltung wollen die Organisatoren denn auch beibehalten. Getragen wurde der Anlass durch die Stadt, die Technischen Betriebe und die Raiffeisenbank Wil.