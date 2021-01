Wil Parteien legen die Karten auf den Tisch: So viel haben sie im Wahlkampf investiert Im Dezember hatte die SP einen Vorstoss eingereicht, der mehr Transparenz bei der Parteienfinanzierung fordert. Die SVP hat nun von sich aus reagiert und ihre Einnahmen und Ausgaben veröffentlicht, sie übt aber gleichzeitig Kritik an der Vorgehensweise der Sozialdemokraten. Auf Nachfrage geben auch die anderen Parteien ihre Zahlen bekannt. Gianni Amstutz 25.01.2021, 12.01 Uhr

Auch auf nationaler Ebene wird mehr Transparenz gefordert. Geht es dort um Millionenbeträge, wird in der Wiler Lokalpolitik deutlich weniger investiert. Bild: Peter Schneider / KEYSTONE

41'600 Franken hat die Wiler SVP für den Wahlkampf im vergangenen Herbst ausgegeben. Das hat die Partei nun bekannt gemacht. Dies als Reaktion auf einen Vorstoss der SP. Die Sozialdemokraten fordern die Erstellung eines Reglements, damit alle Wiler Parteien, Komitees und Organisationen ihre Wahlkampf- und Abstimmungsfinanzierung offenlegen müssen.

Benjamin Büsser, Fraktionspräsident der SVP Wil. Bild: PD

Dass die SVP der Motion nun vorgreift und ihre Zahlen freiwillig veröffentlicht, hat mehrere Gründe. Fraktionspräsident Benjamin Büsser sagt: «Wir haben nichts zu verbergen.» Zudem wolle man auch aufzeigen, dass es ein Mythos sei, zu glauben, dass man Wahlen und Abstimmungen gewinnen könne, wenn man möglichst viel Geld investiere. Dies behaupteten allenfalls die Kommunikations- und Werbeagenturen, die von dieser Illusion profitierten, so Büsser.

Die SVP Wil habe bei den vergangenen Wahlen einen sehr grossen Erfolg erzielt. «Wir konnten nicht nur unseren Wähleranteil erhöhen und die neun Sitze im Stadtparlament sichern, sondern erstmals wurde mit Ursula Egli ein SVP-Mitglied in den Stadtrat gewählt», sagt Büsser. Entscheidend dafür sei aber nicht das Geld gewesen, sondern die Persönlichkeit der Kandidierenden und wofür sie stehen, ist er überzeugt.

Spendengelder machen nur einen kleinen Teil aus

Die SVP gibt in ihrer Auflistung nicht nur die Gesamtausgaben an, sondern auch die Quellen der investierten Mittel. Ein Grossteil – rund Dreiviertel der Einnahmen – stammen dabei von der Ortspartei beziehungsweise von der Fraktion (20'800 Franken) und den Kandidierenden selbst (10'500 Franken). Lediglich ein Viertel der Einnahme kommt von Spendern (10'800 Franken). Da die einzelnen Spenden die von der SP in ihrem Vorstoss definierten 1000 Franken nicht überschreiten und es sich somit um Kleinspenden handelt, verzichtet die SVP darauf, die Namen der einzelnen Spender offenzulegen.

Obwohl die SVP damit dem Wunsch der SP nach mehr Transparenz nachkommt, übt sie Kritik am Vorstoss der Sozialdemokraten. Im Bundesparlament sei eine Initiative mit dem fast exakt gleichen Wortlaut hängig, über welche dieses oder nächstes Jahr abgestimmt werde. Büsser sagt:

«Warum die Wiler SP die Initiative kopiert und dem Stadtrat einen Auftrag erteilen will für ein Thema, das auf Bundesebene geregelt werden müsste, bleibt ihr Geheimnis.»

Der grundsätzlichen Forderung für mehr Transparenz kann Büsser aber nichts Negatives abgewinnen – und fordert deshalb die anderen Wiler Ortsparteien dazu auf, es der SVP gleichzutun und ihre Wahlkampffinanzierung offenzulegen. Das ermögliche der Wiler Bevölkerung einen Vergleich. Zudem würde damit das von der SP verlangte Reglement überflüssig.



SP verteidigt ihr Vorgehen

Bei der SP nimmt man die Mitteilung der SVP mit gemischten Gefühlen zur Kenntnis. Die Transparenz sei zwar begrüssenswert, mache aber das mit dem Vorstoss angestrebte Reglement auf städtischer Ebene nicht unnötig, sagt Fraktionspräsidentin Silvia Ammann, welche die Motion eingereicht hat. Denn die nationale Initiative betreffe einerseits nur Wahl- und Abstimmungskampagnen auf Bundesebene und setze anderseits die Limite für die namentliche Offenlegung von Spenden erst bei 10'000 Franken an.

Silvia Ammann, Fraktionspräsidentin der SP Wil. Bild: PD

«Solche hohen Beträge dürften in der Lokalpolitik kaum jemals vorkommen, weshalb wir die Limite bewusst tiefer, bei 1000 Franken, angesetzt haben», sagt Ammann. Zudem gehe es der SP nicht in erster Linie um die vergangenen Wahlen, sondern um zukünftige Urnengänge. Bei Abstimmungen könnten solche Interessenbindungen für die Wählenden durchaus von Interesse sein, ist sie überzeugt.

Die Aufforderung der SVP an die anderen Parteien, ihre Wahlkampffinanzierung der vergangenen Parlaments- und Stadtratswahlen offenzulegen, sieht die SP-Fraktionspräsidentin kritisch. Die SP komme der Aufforderung zwar gerne nach. Silvia Ammann gibt aber zu bedenken, dass man von den anderen Parteien nicht verlangen könne, die Namen von Unternehmen oder Privaten, die über 1000 Franken gespendet hätten, zu veröffentlichen. «Die Spielregeln müssen im Vornherein bekannt sein.»

Genau für diese Klarheit und Verbindlichkeit, was die Angaben der Finanzierung betrifft, würde ein Reglement sorgen, ist sie überzeugt und ergänzt:

«Dass die SVP und allenfalls auch die anderen Parteien aber ihre Finanzierung offenlegen, finden wir natürlich sehr gut.»

Darüber freue sich die SP, denn es zeige, dass der Vorstoss bereits zum Nachdenken und Handeln angeregt habe.

SP generiert weniger Spendenbeiträge

Die von der SP bekanntgegebenen Zahlen bewegen sich auf einem ähnlichen Niveau wie jenem der SVP. In den beiden Wahlgängen investierten die Sozialdemokraten 43'000 Franken. Im Vergleich zur SVP ist die SP aber noch stärker auf Beiträge der Partei und der Fraktion angewiesen. Diese machen zusammen 38'650 Franken aus. Hinzu kommen 1500 Franken von den «SP MigrantInnen».

Spenden sind bei den Sozialdemokraten lediglich in geringem Ausmass relevant. Nur 2850 Franken und damit rund viermal weniger als die SVP hat die SP über Spendenbeiträge eingenommen. Darunter war eine grössere Spende eines Mitglieds von 1500 Franken, der Rest setzt sich aus kleineren Beträgen zwischen 20 und 500 Franken zusammen.

Auch andere Parteien legen die Karten auf den Tisch

Auf Nachfrage zeigen sich auch die anderen Parteien offen, ihre Zahlen freiwillig auf den Tisch zu legen. Die FDP sieht keinen Grund, die Einnahmen und Ausgaben für den Wahlkampf unter Verschluss zu halten. Parteipräsident Claudio Altwegg kündigt an: «Wir werden unsere Zahlen summarisch offenlegen.» Dies allerdings erst nach der Besprechung der Jahresrechnung, welche an der nächsten Parteileitungssitzung Ende Februar stattfindet.

Claudio Altwegg, Parteipräsident der FDP Wil. Bild: PD

Er könne aber bereits jetzt sagen, dass die FDP keinen einzelnen Spendenbeitrag über 2000 Franken erhalten habe.

«Lokalpolitik ist Knochenarbeit – organisatorisch wie auch finanziell.»

Die Finanzierung des Wahlkampfs erfolge grossmehrheitlich über die jährlichen Beiträge der Mitglieder.

Franklin Munishi, Parteipräsident der CVP Wil. Bild: PD

Ein ähnliches Bild zeigt sich bei den anderen Parteien. Die CVP hat ebenfalls rund 40'000 Franken für den Wahlkampf investiert. 20'000 Franken hat die Ortspartei selbst aufgewendet, weitere rund 17'000 Franken kamen als Unterstützungsbeiträge von der Fraktion, der Regional- und der Kantonalpartei, ist von Parteipräsident Franklin Munishi zu erfahren. Hinzu kamen zirka 3000 Franken in Form von kleinen Spenden. Von einzelnen Spenden über 2000 Franken kann aber auch die CVP nur träumen.

Auch die Grünen Prowil geben Einblick in die Finanzierung ihres Wahlkampfs. Das kommt wenig überraschend, unterstützt doch ein Grossteil der Fraktion das Anliegen der SP nach mehr Transparenz und hat den Vorstoss mitunterzeichnet.

Eva Noger, Parteipräsidentin der Grünen Prowil. Bild: PD

Insgesamt 42'000 Franken hätten die Grünen Prowil für die beiden Wahlgänge investiert, ist von Parteipräsidentin Eva Noger zu erfahren. Auch bei ihnen stammt ein Grossteil des Geldes von der Ortspartei (25'000 Franken) sowie von den Kandidierenden (11'000 Franken). Spenden machen bei ihnen mit 6000 Franken ebenfalls nur einen kleinen Teil der Einnahmen aus.