Wil Parlament spart zulasten der Wiler Oberstadt – jetzt wehrt sich die Altstadtvereinigung Die Altstadtvereinigung hat kein Verständnis für die vom Stadtparlament beschlossene Budgetkürzung zulasten des Betriebs- und Gestaltungskonzepts (BGK) Altstadt Wil. In einem offenen Brief wehrt sie sich gegen die Sparmassnahmen, die für das historische Zentrum Wils einen Rückschritt bedeuteten. 10.12.2020, 17.22 Uhr

75'000 Franken der gesamten Budgetkürzung (200'000 Franken), die das Wiler Stadtparlament beschlossen hat, gehen zulasten des Betriebs- und Gestaltungskonzepts Altstadt. Bild: PD

(pd/ahi) «Es freut uns ausserordentlich, dass die Wiler Altstadt zu der grossartigen Budgeteinsparung von 200'000 Franken beiträgt. Die Budgetkürzung von 75'000 Franken zu Lasten des Betriebs- und Gestaltungskonzepts (BGK) Altstadt Wil löst bestimmt grosse Probleme in der Stadt», schreibt die Altstadtvereinigung ironisch in ihrem offenen Brief an die Adresse des Wiler Stadtparlaments. Die Diskussion seri schon fast ein Schildbürgerstreich.

Ersehnter Fortschritt nach fünf Jahren

Dann wird zurückgeblickt: «Im Jahr 2015 kam nach vielen Jahren endlich Bewegung in die Entwicklung des neuen Leitbildes der Altstadt. Ob in Arbeitsgruppen oder am Forum im Stadtsaal Wil mit über 60 Teilnehmern, die Bewohner hatten sehr aktiv an der Mitgestaltung des Altstadtleitbildes partizipiert. Dies zeigte das grosse Interesse sowie die Wichtigkeit dieses Projektes. Ein Leitbild alleine ist jedoch nur die halbe Miete. Von Anfang an war klar, dass möglichst zeitnah ein Betriebs- und Gestaltungskonzept folgen musste. Die Ziele, welche im Leitbild definiert wurden, bedürfen einem Plan.

Brennende Themen wie Verkehr, Gestaltung der Aussenflächen, Nutzung des öffentlichen Raumes, usw. beschäftigen die verschiedenen Anspruchsgruppen der Altstadt seit Jahren. Nach fünf langen Jahren kam endlich Bewegung in das Projekt und Daniel Stutz informierte anfangs 2020 über die nächsten Schritte. Die Vorurteile gegenüber der Stadt betreffend fehlender Entscheidungsfreudigkeit und hoher Ineffizienz wurden vorerst abgelegt.

Fast die Hälfte aller Einsparungen zulasten der Altstadt

Die Kürzung des Budgets um 75‘000 Franken ist ein grosser Schritt zurück. Die Altstadt ist das historische Zentrum der Stadt Wil und nicht nur gesellschaftlich, sondern auch touristisch von grosser Bedeutung. Nächstes Jahr wird über das Projekt «3. Bauetappe für den Hof zu Wil», welches die Altstadtvereinigung mit Herzblut unterstützt, abgestimmt. Dieses Projekt beläuft sich auf rund 25 Millionen Schweizer Franken. Das Parlament ist sich der Wichtigkeit dieses Generationenprojektes hoffentlich bewusst. Das BGK schafft dafür die Grundvoraussetzungen.

Die Begründung nun sparen zu müssen ist nachvollziehbar, jedoch sollte man als Parlament wie jedes Unternehmen in den guten Jahren auf die Seite legen, damit in den herausfordernden Jahren der Fortschritt nicht gestoppt werden muss. Die Stadt hat nun total 200‘000 Franken gespart, dass das BGK der Altstadt fast 50 Prozent beiträgt ist nicht akzeptabel.

Fehlender Informationsaustausch

Unsere Vorurteile gegenüber dem Parlament wurden leider erneut bestätigt. So lesen wir zu all dem Übel wiederholt, dass das Parlament die Altstadt autofrei gestalten will. Wären Parlamentarier am Forum sowie in der Entwicklung des Leitbildes dabei gewesen oder hätte die Dokumente gelesen, würden sie klar erkennen, dass eine Mehrheit der beteiligten sich klar gegen eine autofreie Altstadt ausspricht. Die Hoffnung gegenüber dem Parlament stirbt jedoch zuletzt.