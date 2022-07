Das Open-Air-Kino in Wil findet vom 10. bis 27. August statt

Open-Air-Kino Nach erfolgloser Suche nach neuen Standorten ist das Open-Air-Kino als Silent Cinema zurück in Wil: «Verursacht keine Lärmemissionen» Ab dem 10. August findet in Wil wieder ein Open-Air-Kino statt. Mit neuem Namen und insgesamt drei Standorten. Die Sunset Butik ist ein Silent Cinema unter freiem Himmel, wie bei der Silent Disco erhalten alle Besuchenden Kopfhörer. Alain Rutishauser Jetzt kommentieren 15.07.2022, 05.00 Uhr

Im vergangenen Jahr wurden testweise vier Filme als Silent Cinema in Wil gezeigt. Bild: PD

Das Open-Air-Kino in Wil ist zurück. Im Februar 2020 wurde bekannt, dass das Sunset-Filmfestival nach zehn Jahren nicht mehr stattfinden könne. Und das, obwohl im Jahr davor ein Besucherrekord aufgestellt wurde. Der Grund: Auf dem Larag-Areal wurde eine Überbauung geplant, deshalb stand das Areal nicht mehr für das Sunset-Filmfestival zur Verfügung. Ein anderer Platz konnte auf die Schnelle nicht gefunden werden, obwohl viele Alternativen geprüft wurden, beispielsweise die Thurau, das Klinikareal oder das Gelände der IGP Pulvertechnik AG. Ohne Erfolg.

Für Fans des Freiluftkinos gab es jedoch schnell frohe Botschaft: Vergangenes Jahr fand im St.-Peter-Park in Wil ein Silent Cinema ebenfalls unter freiem Himmel statt. Das Festival zeigte vier Filme an vier Tagen im Juni und Juli. «Im letzten Jahr war eine Testphase, mit welcher wir sehr zufrieden waren, es kamen bis zu 60 Gäste», sagt Veranstalterin und Cinewil-Geschäftsführerin Felicitas Zehnder. Die Rückmeldungen seien positiv gewesen.

Beim Silent Cinema hört das Publikum per Kopfhörer zu

Das besondere am Silent Cinema: Statt über grosse Lautsprecherboxen hören die Zuschauerinnen und Zuschauer die Tonspur des Films per Kopfhörer. Das neue Konzept sei entstanden, weil man sich nach der erfolglosen Suche nach einem neuen Areal ein alternatives Konzept überlegen musste. Zehnder fügt an:

«Mit dem Silent Cinema können wir näher ins Stadtzentrum rücken, da es keine Lärmemissionen verursacht.»

Der Eintritt kostet 22 Franken und beinhaltet nebst dem Filmticket auch die Miete für einen Liegestuhl und Kopfhörer. Bild: PD

Nach der Testphase im vergangenen Jahr findet das Open-Air-Kino dieses Jahr nun definitiv wieder statt. Mit neuem Namen und insgesamt drei Standorten. Die Sunset Butik beginnt am 10. August und dauert bis zum 27. August. Austragungsorte sind der St.-Peter-Park, die Zürcherstrasse 30 beim Naturpark sowie die Badi Weierwise. «Das Silent Cinema ist eine Art ‹Wanderkino›, mehrere Standorte decken verschiedene Bedürfnisse ab und wir sind näher bei den Gästen», sagt Zehnder.

Eintritt beinhaltet Liegestuhl und Kopfhörer

Der Eintritt kostet jeweils 22 Franken, im Vergleich zu anderen Open-Air-Kinos in der Ostschweiz eher viel.

«Im Eintritt sind Liegestuhl- und Kopfhörermiete inbegriffen. Zudem ist das Angebot mit 80 Sitzplätzen und zehn öffentlichen Vorführungen ziemlich exklusiv.»

Partner des Open-Air-Kinos ist die St.Galler Kantonalbank, weshalb Kunden der Bank fünf Franken Ermässigung auf ihr Kinoticket erhalten, wenn sie ihre Kundenkarte vorweisen.

Die überschaubare Anzahl an gezeigten Filmen hänge damit zusammen, dass die Personalressourcen durch die Erweiterung des Kinos Cinewil mit Café und Bar verstärkt im Hauptgeschäft eingebunden seinen. Zehnder fügt an: «Ausserdem möchten wir das Angebot ‹kurz und knackig› halten.»

Vorführungen bis 20. August werden bei schlechter Witterung im Innern gezeigt, die Vorstellungen in der Badi Weierwise werden bei starkem Regenfall abgesagt.

