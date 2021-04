Wil On air aus dem Radiobus: «Wir dürfen sagen, was wir wollen» Radio Wil gibt es zwar schon seit manchem Jahr nicht mehr. Doch diese Woche wurde wieder aus der Äbtestadt gesendet. Primarschüler des Alleeschulhauses sind im Rahmen einer Projektwoche zu Moderatoren geworden. Ein Augenschein. Felicitas Markoff 30.04.2021, 17.14 Uhr

Die 10-jährige Maeva hat viel Spass als Radiomoderatorin. Bild: Felicitas Markoff

Hinter dem Alleeschulhaus in Wil erklingt laute Musik, die durch das ganze Schulareal hallt. Der Sound kommt aus zwei grossen schwarzen Lautsprechern, die an einem auffällig farbenfrohen Radiobus befestigt sind. Die Primarschüler haben für diese Woche ein besonderes Projekt geplant: Sie dürfen von Montag bis Freitag jeweils am Mittag für eine Stunde ihr eigenes Radioprogramm präsentieren. Die jungen Protagonisten tragen somit Verantwortung für ein journalistisches Produkt. Da sie in Gruppen zusammenarbeiten, lernen sie auch Kompromisse einzugehen und Konflikte zu lösen.