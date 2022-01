SP Wil gegen Gratisparkieren und für Stadtfonds

WIL Neujahrsbegrüssung: SP sagt Nein zu 30 Minuten Gratisparkieren Die SP Wil fasste die Nein-Parole zur Initiative der SVP für 30 Minuten Gratisparkieren. Zudem fordert die Partei in der Stadt Wil mehr Investitionen in die Kultur. 11.01.2022, 09.45 Uhr

Die SP Wil führte die Neujahrsbegrüssung dieses Jahr unter freiem Himmel durch. Bild: PD

Am Samstag hatte die SP Wil zur Neujahrsbegrüssung an ungewohntem Ort eingeladen – trotz Sonnenschein war es kalt draussen mit Maske und Abstand an der «Landsgemeinde» gegenüber dem Bleicheparkplatz.