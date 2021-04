Wil Neuer Stadtrat Wil seit 100 Tagen im Amt Der neue Stadtrat zieht nach dem ersten Quartal eine positive Bilanz. Die kollegiale Zusammenarbeit und der Dialog seien wichtige Pfeiler, um aktuelle Herausforderungen wie die anhaltende Pandemie gemeinsam zu meistern. 09.04.2021, 10.52 Uhr

Von links: Andreas Breitenmoser, Dario Sulzer, Stadtpräsident Hans Mäder, Ursula Egli und Jigme Shitsetsang. Bild: PD

(pd) Die Corona-Situation hat den Arbeitsalltag in den ersten hundert Tagen stark geprägt. Die Pflicht, die Arbeit im Homeoffice zu verrichten, hat es dem neuen Stadtrat nicht leicht gemacht, mit den rund 730 Mitarbeitenden der Stadtverwaltung in den Dialog zu treten und deren Bedürfnisse und Motivation zu erkennen. Und auch die eigene Einarbeitung in die neuen Aufgabenfelder war stark erschwert. Doch sowohl Stadtpräsident Hans Mäder, als auch die Stadträte Dario Sulzer, Jigme Shitsetsang, Andreas Breitenmoser und Stadträtin Ursula Egli sind trotz der besonderen Umstände zufrieden mit ihrer bisherigen Amtszeit.

Unterschiedliche Schwerpunkte in den Departementen

Die Schulen der Stadt Wil sehen sich in den kommenden Jahren mit steigenden Schülerzahlen konfrontiert. Dies bedingt, dass zusätzlicher Schulraum geschaffen wird. Damit die Schulraumplanung künftig längerfristig und kontinuierlich bearbeitet werden kann, sieht Departementsvorsteher Jigme Shitsetsang die Installation einer festen Organisation «Strategische Schulraumplanung» vor.

Dies wird auch das Departement Bau, Umwelt und Verkehr (BUV) beschäftigen, das für die Umsetzung baulicher Massnahmen verantwortlich zeichnet. Ein weiterer Schwerpunkt des BUV und dessen Vorsteherin Ursula Egli sind insbesondere die zahlreichen Projekte am und um den Bahnhof.

Auf das Departement Versorgung und Energie und dessen Vorsteher Andreas Breitenmoser werden grosse Herausforderungen aufgrund der Liberalisierung der Strom- und Gasversorgung und der Ökologisierung des gesamten Energiesystems zukommen. Beide Themen werden die Stadt Wil und die Technischen Betriebe über die nächsten Jahrzehnte ständig begleiten. Ebenso wie die Energiestrategie 2050 und die damit verbundenen Klimaziele.

Höhrere Beiträge für Kindertagesstätten

Mit dem Entscheid des Stadtparlaments anfangs März, die Subventionierung der Kindertagesstätten jährlich wiederkehrend um 450'000 Franken zu erhöhen, konnten Dario Sulzer und sein Departement Gesellschaft und Sicherheit einen Meilenstein erreichen.

Stadtpräsident Hans Mäder, Vorsteher der Departemente Finanzen und Verwaltung sowie Dienste, Integration und Kultur, sah sich im ersten Quartal vor allem mit der dritten Bauetappe des Hofs zu Wil konfrontiert. Er freut sich besonders über die gute Zusammenarbeit innerhalb des Stadtrats. Dies führte unter anderem dazu, dass in der Sitzung am Gümpeli-Mittwoch elf Projekte im Zusammenhang mit dem Bahnhof an das Parlament überwiesen werden konnten.