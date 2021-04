Wil Neuer Kunstrasen, ein Dach auf der Gegentribüne und eine überarbeitete Stadionbeleuchtung: Im Bergholz stehen zahlreiche Änderungen an Das Fussballstadion des FC Wil steht vor grossen Veränderungen. Während die Verlegung eines neuen Kunstrasens bereits beschlossene Sache ist, hängen zwei weitere Projekte von der Genehmigung des Stadtparlaments ab. Für die Überdachung der Gegentribüne sieht es jedoch gut aus. Gianni Amstutz 23.04.2021, 17.00 Uhr

Das Stadion Bergholz des FC Wil soll gleich in mehrfacher Hinsicht aufgewertet werden. Bild: Sven Thomann / Freshfocus

Derzeit geniesst der FC Winterthur Gastrecht im Bergholz und trägt seine Heimspiele in der Challenge League in Wil aus. Grund ist, dass der Rasen auf der Winterthurer Schützenwiese derzeit saniert werden muss.

Das hat eine gewisse Ironie, denn auch der Kunstrasen in Wil hat sein Lebensende bald erreicht. Eigentlich hätte das künstliche Grün zehn Jahre überdauern sollen.

Cristina Roduner von der Kommunikationsstelle der Stadt Wil erklärt:

«Die Nutzung im Bergholz lag jedoch über dem für diese Dauer angenommenen Durchschnitt.»

Durch die übermässig starke Abnutzung können die Anforderungen der Fifa nicht mehr gewährleistet werden. Deshalb muss der Kunstrasen nun schon nach Ende dieser Saison ausgewechselt werden.

Arbeiten vor Start der neuen Saison beendet

Damit er rechtzeitig für die neue Spielzeit bereit ist, beginnen die Arbeiten bereits fünf Tage nach Saisonende am 25. Mai. «Wir rechnen mit einer Dauer von circa sechs Wochen, abhängig von den Witterungsverhältnissen», sagt Roduner. Da die neue Saison in der Challenge League am Wochenende vom 16. bis 18. Juli beginnt, dürften die Arbeiten bis zum ersten Spiel also abgeschlossen sein.

Die Kosten für den neuen Kunstrasen belaufen sich auf rund 270'000 Franken. Im Budget 2021 hatte der Stadtrat noch rund 600'000 Franken beantragt. Das hätte zur Folge gehabt, dass er das Geschäft zusätzlich mittels separatem Bericht und Antrag dem Stadtparlament hätte vorlegen müssen. So wurde dies im Budget 2021 ursprünglich auch angekündigt. Da die Summe nun jedoch deutlich unter der Grenze von 500'000 Franken liegt, ist das nicht nötig.

Den FC Wil dürfte dies freuen. Eine Parlamentsvorlage hätte unter Umständen zu einer Verzögerung geführt, sodass der neue Rasen zum Start der neuen Saison nicht eingebaut hätte werden können. Soweit kommt es nun nicht.

Ein Dach soll mehr Zuschauer ins Stadion bringen

Zwei weitere Projekte beim Bergholz harren noch einer Genehmigung durch das Parlament. So soll die Gegentribüne überdacht werden, um den Zuschauerinnen und Zuschauern einen Schutz vor der Witterung zu bieten. Der FC Wil erhofft sich, mit dieser Massnahme insbesondere mehr Familien ins Stadion zu locken. Beim FC Winterthur hat ein vergleichbares Projekt Erfolg gezeigt und zu einem Anstieg der Zuschauerzahlen um 37 Prozent geführt.

Der Gesamtkredit für die Überdachung beläuft sich auf 2,1 Millionen Franken. Ein Teil davon (500'000 Franken) sollen durch einen Sport-Toto-Beitrag und durch den FC Wil (250'000 Franken) finanziert werden, womit nur noch 1,35 Millionen Franken verbleiben würden, welche von der Stadt getragen würden. Die Baukommission des Stadtparlaments befürwortet das Projekt mehrheitlich und empfiehlt es mit einem Stimmenverhältnis von 5:2 zur Genehmigung.

Zu dunkel fürs Fernsehen, zu hell für die Nachbarn

Zudem soll auch die Stadionbeleuchtung erneuert werden. Seit Jahren sorgt die aktuelle Anlage für Probleme. Für die TV-Übertragungen liefert sie eigentlich nicht ausreichend Licht, gleichzeitig überschreitet die Abstrahlung in der Nachbarschaft aus immissionsrechtlicher Sicht die geltenden Grenzwerte. Auf dieser Grundlage ist eine Klage gegen die Stadt Wil hängig, den Betrieb der sanierungsbedürftigen Anlage einzustellen.

Mit der Erneuerung sollen beide Probleme gelöst werden. 600'000 Franken sind dafür veranschlagt. Das Parlament soll dazu in einem weiteren Geschäft Stellung beziehen können. Bericht und Antrag wurden jedoch noch nicht an die vorberatende Kommission überwiesen, was darauf hindeutet, dass bis zur Realisierung noch einige Zeit vergehen dürfte.