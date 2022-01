Wil Spital Wil: Neuer Chefarzt für Gynäkologie und Geburtshilfe Frank Liedke verlässt die Spitalregion Fürstenland Toggenburg nach sechs Jahren aus persönlichen Gründen. Sein Nachfolger Henrik Lutz tritt seine Stelle am 1. April an. CEO René Fiechter verspricht sich von der Neubesetzung Kontinuität. 31.01.2022, 10.28 Uhr

Henrik Lutz wechselt vom Spital Zollikerberg nach Wil. Bild: PD

Das Spital Wil bekommt einen neuen Chefarzt Gynäkologie und Geburtshilfe. Wie die Spitalregion Fürsteland Toggenburg (SRFT) mitteilt, tritt Dr. med. Henrik Lutz die Stelle per 1. April an. Er wurde vom Verwaltungsrat der St.Galler Spitalverbunde gewählt. Lutz folgt auf Frank Liedke, der die SRFT nach rund sechs Jahren gemäss der Mitteilung aus persönlichen Gründen verlässt.

Liedke habe in der operativen Gynäkologie moderne Operationstechniken weiterentwickelt und in der Geburtshilfe die hebammengeleitete Geburt etabliert. René Fiechter, CEO der SRFT, wird dazu zitiert: «Mit Henrik Lutz haben wir einen Nachfolger finden können, der an diese Entwicklungen anknüpfen kann. Dank seines Stellenantritts per Anfang April kann der Führungswechsel nahtlos erfolgen.»

Zehn Jahre Chefarzt in Waldshut

Henrik Lutz hat sein Medizinstudium und seine Weiterbildung in Deutschland absolviert. 1998 erlangte er seinen Facharzttitel für Gynäkologie und Geburtshilfe. Danach war der heute 56-Jährige während mehrerer Jahre in verschiedenen deutschen Spitälern tätig, zuletzt über zehn Jahre als Chefarzt im Spital Waldshut. Im Oktober 2018 zog Lutz in die Schweiz. Bis Ende 2021 war er Leitender Arzt der Frauenklinik des Zürcher Spitals Zollikerberg.