Jugendwahn: Der FC Wil ist die klare Nummer 1

WIL Nachwuchsförderung: Der FC Wil ist mit Abstand am jüngsten – und doch weniger jung als in der Saison zuvor Der FC Wil nennt sich Nachwuchsförderer Nummer 1 des Landes. Tut er es zu Recht? 14 Spieler im Alter von 21 Jahren oder jünger setzten die Wiler in der vergangenen Saison ein – so viele wie kein anderer Schweizer Profiklub. Der eigene Rekord aus der Vorsaison wurde allerdings nicht geknackt. Simon Dudle 08.06.2021, 05.00 Uhr

Auch dank vieler Einsätze von Bledian Krasniqi ist der FC Wil die klare Nummer 1 in der Fussball-Nachwuchsförderung des Landes. Bild: Urs Lindt, Freshfocus

Es ist schnell mal so dahingesagt: Nachwuchsförderer Nummer 1. So bezeichnet sich der FC Wil gerne selbst. Gerade in der Challenge League, ihres Zeichens eine Ausbildungsliga, setzen aber mehrere Teams auf die Karte Nachwuchs, auch aus wirtschaftlichen Gründen. Doch wer ist denn nun der Nachwuchsförderer Nummer 1 des Landes?

Darüber geben die sogenannten Effizienzkriterien der Swiss Football League – früher U21-Trophy genannt – Auskunft. Dabei wird aufgelistet, wie viele Spieler der Kategorie U21 mit Schweizer Pass im Verlauf einer Saison in der Startformation stehen. Beim FC Wil waren es in der vergangenen Spielzeit 14 Spieler – mit Abstand am meisten aller 20 Teams der Super League und Challenge League. Auf Platz zwei folgt der FC Winterthur mit zehn U21-Spielern, gefolgt vom SC Kriens mit acht Akteuren dieser Kategorie. So läpperten sich bei den Wilern in den 36 Spielen der vergangenen Saison 182 Einsätze von U21-Spielern zusammen. Auf Platz zwei folgt diesbezüglich Kriens mit 115 Einsätzen (siehe Grafik). Der FC Wil distanziert also alle anderen Schweizer Teams deutlich, wenn es um die Nachwuchsförderung geht.

Auch finanziell interessant

Und die Spieler kommen auf dem Bergholz regelmässig zum Einsatz. Auf am meisten Spielzeit brachten es Jan Kronig und Bledian Krasniqi. Sie standen in 31 der 36 Spiele in der Startformation. Diese Zahl wurde von keinem anderen Spieler im Schweizer Profifussball überboten. Betim Fazliji, Leonidas Stergiou (beide FC St.Gallen) und Petar Pusic (Grasshoppers) brachten es auf die gleiche Anzahl Einsätze in der Startformation.

Dies alles hat auch einen finanziellen Reiz. In der Saison 2019/2020 hatte der FC Wil fast 130'000 Franken kassiert, weil der konsequent auf die jungen Spieler setzte.

Wils Trainer Alex Frei setzt auf die Karte Nachwuchs, brachte in der Schlussphase der Saison aber etwas mehr Routine aufs Feld. Bild: Urs Lindt, Freshfocus

Trotz Abstiegskampf: An der Philosophie wird nicht gerüttelt

Apropos Saison 2019/2020: Damals hatten die Wiler alle Rekorde gebrochen und es war vom Jugendwahn die Rede. 213 Einsätze von Schweizer U21-Spielern im Dress des FC Wil wurden gezählt, also 31 mehr als in der vergangenen Spielzeit. Dass der Bergholz-Klub zuletzt nicht mehr ganz so jung war, dürfte damit zusammenhängen, dass er dieses Mal bis zur drittletzten Runde in den Abstiegskampf verwickelt war.

Trainer Alex Frei setzte in dieser heissen Schlussphase vermehrt auf etwas mehr Routine. In der Saison zuvor war bereits sehr früh bekannt gewesen, dass es wegen der Coronasituation keinen Absteiger geben wird. Also konnte die Rückrunde mit einer ganzen jungen Mannschaft genutzt werden, um den Jugend-Rekord in die Höhe zu treiben. Und trotzdem: Alex Frei setzte gar einen U21-Spieler mehr ein als Vorgänger Ciriaco Sforza.

Und wie geht es nun weiter? Auffallend war in den vergangenen beiden Saisons, dass die junge Wiler Mannschaft starken Leistungsschwankungen unterworfen war. Das sportliche Abschneiden war zuletzt mit nur drei Punkten Vorsprung auf Absteiger Chiasso durchzogen. FC-Wil-Mediensprecher Dani Wyler sagt:

«Wir bleiben unserer Philosophie treu und führen sie konsequent weiter. Wir haben ja auch einen Stamm an Routiniers, die Erfahrung einbringen.»

Es wird einige Transfers geben

Marcin Dickemann bleibt dem FC Wil erhalten. Bild: PD

Gespannt wird erwartet, was in den nächsten Tagen für Transfers publiziert werden. Unlängst hat der Verein bekanntgegeben, dass der Leihvertrag mit dem 20-jährigen Marcin Dickenmann in einen Fix-Vertrag umgewandelt wurde. Zudem wurde der deutsch-amerikanische Stürmer Josiah Daniel – auch er ist erst 20-jährig – für ein Jahr verpflichtet. Weitere Transfers werden folgen (müssen). Denn acht Spieler des Kaders der vergangenen Saison sind verabschiedet worden, unter ihnen die Teamstützen Philipp Köhn, Bledian Krasniqi und Silvano Schäppi.

Erster Zugang: Josiah Daniel kommt vom FC Naters nach Wil. Bild: PD

Schon nächste Woche ins Trainingslager

Bereits am Mittwoch startet der FC Wil in die Vorbereitung auf die neue Saison. Er tut dies nicht auf dem Kunstrasen im Stadion Bergholz, da dieser aktuell durch ein neues Modell ersetzt wird. Die Vorbereitungsphase ist in zwei Phasen unterteilt, wobei zwischen dem 5. und dem 11. Juli keine Trainings stattfinden. Der Hintergrund: Der Meisterschaftsbeginn wurde von der Liga um eine Woche nach hinten verschoben, der Trainingsstart des FC Wil aber belassen. Dani Wyler sagt:

«Wir werden eine intensive Vorbereitung haben und die Belastung wird hoch sein. Mit den paar freien Tagen dazwischen wollen wir den Spielern die Möglichkeit geben, noch mal herunterzufahren und Kraft zu tanken.»

Zwischen dem 16. und dem 19. Juni reisen die Wiler kommende Woche in ein Kurz-Trainingslager nach Crans-Montana ins Wallis. Es ist das erste Mal seit Januar 2019, dass die Äbtestädter Trainingstage ausserhalb des Bergholz abhalten. Die Übungseinheiten im Wallis werden von einem privaten Sponsor bezahlt. Danach finden folgende Testspiele statt: Samstag, 25. Juni: FC Zürich – FC Wil (14 Uhr, Heerenschürli, Zürich). Samstag, 2. Juli (zwei Spiele): FC Wil – FC Vaduz (14 Uhr, Bergholz) und FC Wil – SC Austria Lustenau (16.30 Uhr, Bergholz). Freitag, 16. Juli: FC Wil – SC Brühl (19.30 Uhr, Bergholz). Samstag, 17. Juli: FC Luzern – FC Wil (14 Uhr, Swisspor-Arena, Luzern, unter Ausschluss der Öffentlichkeit).

Das erste Meisterschaftsspiel der neuen Challenge-League-Saison findet zwischen dem 23. Juli und dem 25. Juli statt. Der Spielplan ist noch nicht publiziert.