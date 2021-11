WIL Nachfolge am Wiler Rebberg geregelt: Sohn von Stadträtin Ursula Egli übernimmt Der Rebwart des Rebbergs der Ortsgemeinde Wil, Edi Kümin, wird im nächsten Jahr pensioniert. Im Mai 2022 wird Landwirt Martin Egli die Nachfolge antreten. 06.11.2021, 12.27 Uhr

Der zukünftige Betriebsleiter des Rebbergs der Ortsgemeinde Wil, Martin Egli (links), unterhält sich mit Rebwart Edi Kümin. Bild: PD

«Wehmut ist keine aufgekommen», sagt Edi Kümin. Während dem Wimmet habe er gar keine Zeit gehabt, sich Gedanken zu machen, dass die Traubenlese seine letzte als Verantwortlicher des Rebbergs sei. Der Wimmet ist für den Rebwart der Ortsgemeinde Wil eine intensive Zeit. Er sorgt für einen reibungslosen Ablauf der Traubenlese und leitet die freiwilligen Helferinnen und Helfer an.

Unter ihnen war in diesem Herbst zum ersten Mal Martin Egli. Der Landwirt und Obstfachmann aus Rossrüti half bei der Lese der Trauben und schaute Edi Kümin über die Schultern, womit er einen Einblick in das Betätigungsfeld erhielt, welches er im Mai des nächsten Jahres übernimmt. Der Sohn von Stadträtin Ursula Egli wird ab dem nächsten Frühling als Betriebsleiter für den Rebberg der Ortsgemeinde Wil am Wiler Oelberg zuständig sein. Er freue sich auf die Aufgabe, sagt Martin Egli, der im Landwirtschaftlichen Zentrum Salez einen Rebbaukurs absolviert hat. Egli sagt:

«Ich werde alles daransetzen, den Rebberg so gut wie Edi und Burgi Kümin zu bewirtschaften.»

Der 24-jährige Wiler Ortsbürger arbeitet gerne mit Pflanzen. Er ergänzt: «Aus diesen ein Produkt herzustellen, das geschätzt wird, ist erfüllend und macht Spass.» Dies erst recht bei einer Pflanze, bei der es mehrere Sorten gibt und die Trauben nicht nur zu Wein verarbeitet werden können, sondern auch zu alkoholfreiem Traubenschorle.

Edi Kümin und Martin Egli konnten dieses Jahr bei mehrheitlich schönem Wetter die Trauben lesen. Bild: PD

Mehr Regent-Trauben als sonst

Mit dem Wimmet 2021 ist Edi Kümin zufrieden. Nicht nur ist die 40. Traubenlese von Edi Kümin bei meist schönem Wetter vonstatten gegangen, auch die abgelesene Menge an Trauben ist annehmbar. Während die Menge bei den Müller-Thurgau-Trauben mit 3436 Kilogramm und bei den Blauburgunder-Trauben mit 3860 Kilogramm im Rahmen der vergangenen Jahre liegen, ist die Menge bei den Regent-Trauben mit 1447 Kilogramm überdurchschnittlich. «Alle drei Traubensorten haben eine gute Qualität», sagt Edi Kümin. Speziell freut ihn, dass es bei den Müller-Thurgau-Trauben keinen Ausfall wegen Pilzbefall (falscher Mehltau) gab, wie dies bei anderen Weinbergen der Fall war.

Nun bereitet Edi Kümin den Rebberg für das nächste Jahr vor. Ab Januar wird ihn Martin Egli bei regelmässigen Arbeitseinsätzen unterstützen, damit im Mai die Übergabe nahtlos vollzogen werden kann. Im Herbst des nächsten Jahres werden Edi und Burgi Kümin beim Wimmet als Helfer mit dabei sein. Auch dann wird keine Wehmut aufkommen. «Wir werden viel zu beschäftigt sein», sagt das Rebwart-Ehepaar. (pd)