Unterführung Wil für Velos geschlossen: Grüne fordern Alternative

Wil Nach Schliessung der Unterführung für Velofahrer: Grüne Prowil zeigen sich befremdet – und fordern eine Alternative zur Querung des Bahnhofs Die Bahnhofunterführung bildete bis vor kurzem die einzige sichere Verbindung zwischen dem Norden und dem Süden der Stadt. Jetzt ist sie für Velofahrer geschlossen. Die Grünen Prowil verlangen ein rasches Handeln des Stadtrats.

Ein Bild, das der Vergangenheit angehört: Velofahrer werden in der Bahnhofunterführung nicht länger geduldet. Bild: Gianni Amstutz

Seit etwas mehr als einer Woche existiert die wichtigste Verbindung für Velofahrer auf der Nord-Süd-Achse nicht mehr. Am 30. August begannen die Arbeiten der SBB an der Bahnhofunterführung. Diese diente den Velofahrern zur Querung des Bahnhofs. Doch das ist nun vorbei. Auch nach Abschluss der Arbeiten in rund drei Jahren, mit denen der Bahnhof stufenfrei gemacht werden soll, ändert sich das nicht.