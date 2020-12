Wil Nach Rechtsstreit: Reglement über die Benutzung von Schul-, Sport- und Freizeitanlagen wird dem Parlament vorgelegt Selten hat ein Reglement in Wil für so viel Wirbel gesorgt. Nach anfänglichen Umsetzungsschwierigkeiten standen später juristische Fragen im Vordergrund. Die Stadt muss deshalb seit Februar 2020 sogar auf die Erhebung von Gebühren für die Nutzung ihrer Räume und Anlagen verzichten. Nun zeichnet sich aber eine Lösung ab. Gianni Amstutz 17.12.2020, 05.00 Uhr

Zurzeit stellt die Stadt den Vereinen keine Rechnungen für die Benutzung ihrer Anlagen aus. Bild: PD

Das Reglement über die Benutzung von Schul- und Sportanlagen sorgte in Wil seit seiner Einführung 2017 für reichlich Unruhe. Mehrmals wurden im Parlament Vorstösse zum Thema eingereicht. Dabei ging es eigentlich um eine Formalität.

Das Reglement sollte eigentlich nur die Grundlagen schaffen, anhand derer die Anlagen der Stadt wie etwa Turnhallen und Aulas von Privaten genutzt werden können. Diese Vermietungen gibt es in Wil schon seit Jahrzehnten, doch mit der Einführung des neuen Reglements kam auch die Kritik.

Anfangsprobleme behoben

Am Anfang ging es dabei vor allem um die Schliessung der Räume während der Ferien sowie das als zu kompliziert empfundene Reservationssystem. Sie waren wiederholt Auslöser von Kritik. Beide Probleme hat der Stadtrat jedoch behoben. Der Stadtrat überarbeitete das Reglement, nachdem er es den Vereinen und Parteien in die Vernehmlassung gegeben hatte.

Doch die richtigen Probleme sollten erst auftauchen. Stadtparlamentarier Sebastian Koller (Grüne Prowil) machte geltend, dass ein entsprechendes Reglement nur durch das Stadtparlament erlassen werden könne und nicht wie geschehen durch den Stadtrat in Eigenregie. Deshalb reichten er und die Jungen Grünen eine aufsichtsrechtliche Anzeige ein.

Diese blieb jedoch erfolglos. Doch die Jungen Grünen gaben sich nicht geschlagen – und kamen auf einem anderen Weg ans Ziel. Sebastian Koller mietete schlicht selbst einen Raum der Stadt und focht die Bezahlung der Gebühr bei der Verwaltungsrekurskommission an. Diese bestätigte schliesslich: Die Gebührenregelung im Benutzungsreglement ist rechtswidrig. Ein Weiterzug des Entscheids durch den Stadtrat vor das Verwaltungsgericht änderte daran nichts.

Kaum Änderungen für die Nutzer

Nun hat der Stadtrat reagiert. Er hat das Reglement angepasst und legt es – wie von den Jungen Grünen und den Gerichten des Kantons gefordert – dem Stadtparlament zur Genehmigung vor. Damit wird der rechtlichen Legitimation Genüge getan. Inhaltlich ändert sich aber nur wenig.

«Für die Nutzenden hat die Genehmigung dieses Reglements keine unmittelbaren Änderungen zur Folge», heisst es im Bericht des Stadtrats. An den bereits heute geltenden Gebühren, die der Stadtrat als moderat einschätzt, solle unverändert festgehalten werden.

Ausfälle von rund 39'000 Franken

Völlig folgenlos bleiben die Rechtsstreitigkeiten indessen nicht. Als Reaktion auf den Entscheid des Verwaltungsgerichts stellte die Stadt die Erhebung von Gebühren Ende Februar 2020 ein.

Da die Gebühren insbesondere bei nichtkommerziellen Veranstaltungen so gestaltet sind, dass nicht die die gesamten Kosten der Stadt auf die Nutzerinnen und Nutzer überwälzt werden, ist die Vermietung an und für sich schon nicht gewinnbringend. Die Räume und Anlagen gratis zur Verfügung zu stellen, wie das aktuell geschieht, ist aber ein deutliches Verlustgeschäft.

Seit Ende März werden von der Stadt keine Rechnungen mehr gestellt, ist von Philipp Gemperle, Kommunikationsverantwortlicher der Stadt Wil, zu erfahren. Die Vereine trainieren und proben seither gratis.

«Es ist von Ausfällen in der Grössenordnung von zirka 39'000 Franken auszugehen.»

Doch nur ein Teil dieses finanziellen Schadens wurde durch das Aussetzen der Gebührenerhebung verursacht. Zirka 34'000 Franken seien auf die Pandemie zurückzuführen, so Gemperle.

Auswirkungen in der Stadt St.Gallen

Sogar in St.Gallen hatte der Rechtsstreit von Wil Auswirkungen. Weil das Reglement in St.Gallen ähnlich formuliert war und ebenfalls nicht den Weg übers Parlament genommen hatte, musste auch dort der Stadtrat über die Bücher. Und auch die Stadt St.Gallen muss seither darauf verzichten, Gebühren zu erheben.

Pro Woche fallen in St.Gallen ungedeckte Kosten in der Höhe von knapp 15'000 Franken an, pro Monat sind es rund 60'000 Franken. Auch deshalb hat der St.Galler Stadtrat beschlossen, rasch zu handeln, dem Parlament ein neues Reglement vorzulegen und so wieder Rechtssicherheit zu schaffen.