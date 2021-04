Wil Nach langer Vakanz und zwei Ausschreibungen: Suche nach «sechstem Stadtrat» neigt sich dem Ende zu Bei der zweiten Ausschreibung für die Stelle des Stadtschreibers sind über 30 Bewerbungen eingegangen. In wenigen Wochen will der Stadtrat einen Namen bekanntgeben. Gianni Amstutz 28.04.2021, 17.00 Uhr

Das «sechste Mitglied» fehlt noch: Die Stadtschreiberin oder der Stadtschreiber nimmt mit beratender Stimme an den Sitzungen des Stadtrats teil. Bild: PD

Es ist eine Vakanz, die gerade für den fast rundum neuen Stadtrat ein spürbares Handicap bedeutet. Nicht umsonst werden die Pendants zum Wiler Stadtschreiber auf kantonaler und nationaler Ebene mitunter als zusätzliche Regierungsmitglieder bezeichnet.

Seit nunmehr über einem halben Jahr ist die wohl wichtigste Schnittstelle in der Stadt Wil nicht mehr besetzt. Die Suche nach einer Nachfolge für Hansjörg Baumberger hat sogar schon im August des vergangenen Jahres begonnen. Nun scheint sich, nach einer zweiten Ausschreibung durch den neuen Stadtrat, die Suche dem Ende zuzuneigen.

Über 30 Bewerbungen eingegangen

Stadtpräsident Hans Mäder verrät auf Anfrage:

Stadtpräsident Hans Mäder. Bild: PD

«Das Verfahren steht kurz vor dem Abschluss.»

Über 30 qualifizierte Bewerbungen seien bei der zweiten Ausschreibung eingegangen. Einen Namen kann er zurzeit noch nicht bekanntgeben, das werde aber in den nächsten Wochen geschehen. Im Januar hoffte der Stadtrat noch, bereits Ende März eine Person präsentieren zu können. Nun gibt es also eine weitere Verzögerung.

Am Ziel ist der Stadtrat ohnehin noch nicht. Denn die Stadtschreiberin oder der Stadtschreiber wird nicht wie andere Verwaltungsangestellte einfach eingestellt, sondern muss vom Stadtparlament gewählt werden. Das unterstreicht die Bedeutung dieser Funktion.

In der Regel ist die Wahl Formsache. Doch der Umstand, dass der Stadtrat trotz eines aus seiner Sicht valablen Kandidaten eine zweite Ausschreibung durchführte, zeigt, dass die Regierung nichts dem Zufall überlassen will.

Mutmasslich waren nicht alle Fraktionen restlos vom ersten Vorschlag des Stadtrats überzeugt. Das wollte Mäder zwar nicht bestätigen, in der Medienmitteilung von Anfang Januar hiess es jedoch, die zweite Ausschreibung sei «in Rücksprache mit dem Parlamentspräsidium» erfolgt.

Noch mehrere Monate ohne Stadtschreiber?

Da der Stadtrat den Namen der Kandidatin oder des Kandidaten erst in einigen Wochen bekanntgeben wird, ist eine Wahl bereits an der nächsten Parlamentssitzung am 20. Mai eher unwahrscheinlich. Und auch vom Zeitpunkt der Wahl bis zum Stellenantritt dürfte Zeit verstreichen.

Die Vakanz wird noch einige Wochen oder gar Monate andauern. Doch nun ist ein Ende absehbar. Mit dem ehemaligen Stadtschreiber Armin Blöchlinger, der als Interimslösung verpflichtet werden konnte, und der Anstellung des stellvertretenden Stadtschreibers Olivier Jacquot Anfang Februar hat sich die Situation zwar verbessert, eine definitive Lösung ist für eine gut funktionierende Verwaltung aber essenziell. Das bestätigte Hans Mäder bereits im Januar, als er sagte, dass die Vakanz keine ideale Situation sei.