Wil Nach Einbruch in Solarium sucht Inhaber den Täter auf eigene Faust und bietet ein Kopfgeld für Tipps – die Polizei ist nicht begeistert Ins Sunworld Solarium in Wil wurde eingebrochen. Um den Täter zu schnappen, startet Inhaber Andy Allenspach seine eigene Fahndung. Dazu veröffentlicht er Aufnahmen der Überwachungskameras. Die Polizei rät von solchen Alleingängen ab. Gianni Amstutz 30.04.2021, 05.00 Uhr

Andy Allenspach, Inhaber des Sunworld Solarium in Wil, nimmt die Suche nach dem Täter selbst in die Hand. Bild: Ralph Ribi

Es ist 1 Uhr in der Nacht von Sonntag auf Montag: Mit einem Werkzeug macht sich der in Trainerhosen, Kapuzenpulli und dunkler Jacke gekleidete Mann am Geldwechselautomaten des Solariums Sunworld in Wil zu schaffen. Er wirkt dabei etwas unbeholfen, scheint nicht so recht zu wissen, wie er sein Ziel erreichen soll.

Sein Ziel, das ist in diesem Fall das im Automaten befindliche Geld. Der kurze Ausschnitt einer Überwachungskamera, der nicht einmal eine halbe Minute dauert, wird zurzeit auf Facebook geteilt.

Inhaber nimmt Heft in eigene Hand

Gepostet hat den Beitrag Andy Allenspach, Inhaber des Solariums Sunworld. Sein Ärger über den Einbruch ist gross. Denn der Täter hat nicht nur die Eingangstüre aufgebrochen, es gelang ihm schliesslich auch den Geldwechselautomaten abzumontieren und mitzunehmen. Allenspach ist dagegen versichert, finanzieller Schaden ist also keiner entstanden. Trotzdem will er es nicht einfach dabei belassen.

«Mir geht es darum, dass der Täter die Quittung erhält. Sonst macht er es immer wieder.»

Die Polizei war zwar zur Spurensicherung vor Ort, die Hoffnung, dass dies zur Ergreifung des Täters reicht, ist bei Allenspach jedoch gering. Deshalb hat er nun selbst eine Fahndung in die Wege geleitet. Mit seinem Beitrag auf Facebook erhofft er sich Hinweise ­– und will diese, wenn sie zur Ergreifung des Täters führen, mit 1000 Franken belohnen. Allenspach sagt:

«Die Erfahrung zeigt, dass Personen ihre besten Kollegen verraten, wenn eine Geldbelohnung winkt.»

Denn es ist nicht das erste Mal, dass der Solarium-Inhaber bei Straftaten in seiner Solariumkette das Heft in die eigene Hand nimmt. Auch dieses Mal seien bereits zwei vielversprechende Hinweise eingegangen, sagt er.

Polizei nicht begeistert von Vorgehen

Bei der Polizei kennt man solche Aktionen bestens – und vertritt eine klare Meinung dazu. Polizeisprecher Hanspeter Krüsi sagt: «Die Fahndung soll man der Polizei überlassen. Wir sind dafür ausgebildet.»

Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen. Bild: PD

Die Veröffentlichung von Bildern oder Videos im Internet zur Tätersuche sei eine heikle Angelegenheit. Nicht nur, weil damit die Persönlichkeitsrechte verletzt würden, was im Extremfall sogar zu einer Anzeige gegen das eigentliche Opfer der Tat führen könne. Krüsi macht auch deutlich:

«Veröffentlichte Aufnahmen der Tat können für die Fahndung sogar kontraproduktiv sein.»

Aus ermittlungstechnischen Gründen will er nicht näher ausführen, inwiefern das der Fall sein kann. Auch der Umstand, dass eine Belohnung ausgeschrieben ist für einen Tipp, der zum Täter führt, beurteilt Krüsi kritisch. Das schaffe falsche Anreize, weshalb auch die Polizei selbst nur in Ausnahmefällen zu dieser Massnahme greife.

Dasselbe gelte für das Publizieren von Aufnahmen. «Das ist für uns einer der letzten Schritte, wenn alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind.» Die Polizei müsse dabei immer sorgfältig abwägen zwischen dem Persönlichkeitsschutz des Täters und dem öffentlichen Interesse.

In so einer frühen Phase wie beim Fall im Sunworld Solarium in Wil sei hingegen Zurückhaltung mit solchen Schritten geboten. Bildmaterial könne zwar durchaus nützlich sein, man solle es aber besser der Polizei übergeben, anstatt selbst nach dem Täter zu fahnden.

Persönlichkeitsschutz ist für Allenspach zweitrangig

Andy Allenspach ist sich bewusst, dass er sich bei der Suche nach Tätern mit im Internet veröffentlichten Bildern in eine Grauzone begibt. Er gibt aber zu bedenken, dass auf den Aufnahmen das Gesicht des Täters nicht zu sehen sei, weil dieser vermummt war.

«Und selbst wenn das Gesicht zu sehen wäre, würde mich das nicht jucken.»

Schliesslich wolle er den Täter finden und nicht einfach untätig abwarten. Der Täter habe seinen Persönlichkeitsschutz in dem Moment verwirkt, als er den Einbruch verübte, befindet Allenspach. Ausserdem sei es noch nie vorgekommen, dass ein Täter, der auf diese Art geschnappt werden konnte, danach eine Anzeige gegen ihn eingereicht habe. Das werde sich auch nicht ändern, ist er überzeugt.