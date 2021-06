Stadtrat lässt Konzept für Zukunft der Altstadt Wil erstellen

Wil Nach den Sommerferien ist der Kick-off: Neuer Stadtrat packt die Entwicklung der Altstadt trotz Budgetkürzung an In einem Betriebs- und Gestaltungskonzept lässt die Stadt Wil verschiedene Themen regeln, welche den historischen Ortskern betreffen. Die Altstadtvereinigung wird mit einbezogen und ist gespannt. Ihr schweben unter anderem Lösungen für das Verkehrsproblem und die Abfallentsorgung vor. Larissa Flammer 23.06.2021, 05.00 Uhr

Blick vom Hof zu Wil auf die Wiler Altstadt. Bild: Hans Suter

Es weht ein frischer Wind durch die Wiler Altstadt. Einer, der Bewegung bringt – zum Beispiel in das Betriebs- und Gestaltungskonzept der Altstadt. Was nach einem technischen Papiertiger tönt, soll die künftige Entwicklung des historischen Stadtkerns prägen.

Verschiedene Themen – der Autoverkehr, herumstehende Abfallsäcke, die Nutzung der Aussenflächen durch Restaurants – könnten in diesem Konzept geregelt werden. «So muss man nicht immer wieder über die gleichen Dinge diskutieren», sagt Christian Naef.

Er ist der Präsident der Altstadtvereinigung und mitverantwortlich für den frischen Wind. Vertreter der Vereinigung tauschen sich regelmässig mit der Stadt aus. Speziell wegen des Betriebs- und Gestaltungskonzepts (BGK) hat Naef aber auch wiederholt nachgehakt.

Christian Naef, Präsident Altstadtvereinigung Wil, am unteren Ende der Marktgasse. Bild: Larissa Flammer

Alter Stadtrat wollte Projekt stoppen, neuer gibt grünes Licht

Kürzlich hat der Stadtrat die Freigabe für den Projektstart des BGK Altstadt erteilt. Nach den Sommerferien soll der Kick-off erfolgen. Die Altstadtvereinigung wird dabei einbezogen, wie Naef sagt:

«Vor allem mit Bauchefin Ursula Egli, aber auch mit Stadtpräsident Hans Mäder pflegen wir einen sehr positiven Austausch.»

Schon Anfang Jahr hat der Stadtrat Vertreter der Altstadtvereinigung ins Rathaus eingeladen, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Denn im Herbst hatte das Stadtparlament eine Krediterhöhung um 75'000 Franken auf total 175'000 Franken für die Erstellung des Konzepts abgelehnt, woraufhin der alte Stadtrat das Projekt stoppen wollte. Das neu gewählte Gremium hat dann zusammen mit der Altstadtvereinigung entschieden, das Projekt mit den genehmigten 100'000 Franken doch zu starten.

«Mit einer leichten Reduktion bei der Bearbeitungstiefe» sollen die Kosten tiefer ausfallen, teilte die Stadt vergangene Woche mit. Naef erklärt: «Fürs Erste konzentriert man sich jetzt auf den Altstadtkern.» Eigentlich würde der Altstadtperimeter auch die Vorstadt sowie die Fläche bis zum Klosterweg umfassen.

Unterflurcontainer und Parkplatzleitsystem

Als gutes Beispiel für ein Betriebs- und Gestaltungskonzept nennt Christian Naef das der Altstadt Winterthur: «Dort ist unter anderem festgehalten, wie Sonnenschirme von Restaurants aussehen dürfen. Solche von Schützengarten wären zum Beispiel nicht erlaubt. Oder in welchen Gassen eine und in welchen mehrere Tischreihen aufgestellt werden dürfen.»

Die Gestaltung – das Bild, das sich Besuchern der Altstadt präsentiert – ist ein Thema des BGK. Zwei weitere Anliegen, die Naef gerne im Konzept geregelt sehen würde, sind die Abfall- und Verkehrsproblematik. Bewohnerinnen und Bewohner der Altstadt stellen ihre Abfallsäcke vor die Haustüre, wo sie eingesammelt werden. Was praktisch ist, sieht nicht schön aus. Naef schwebt eine Lösung vor: Einen Parkplatz für einen Unterflurcontainer opfern.

Stichwort Parkplatz: Speziell während des Wochenmarkts am Samstag fährt Auto um Auto auf der Suche nach einem solchen durch das Schnetzertor in die Altstadt. Wer keinen Parkplatz findet oder seine Einkäufe beendet hat, muss die Altstadt auf dem gleichen Weg verlassen. Naef schlägt vor:

«Eine Tafel vor dem Tor, auf der die Anzahl freier Parkplätze angezeigt wird, würde den Verkehr verringern.»

Auch den unteren Zugang zum historischen Stadtkern würde der Präsident der Altstadtvereinigung gerne einladender gestaltet sehen. Zurzeit sehen Passanten auf der Oberen Bahnhofstrasse zuerst die Fahrverbotstafel, wenn sie Richtung Altstadt spazieren.

Gastronomen und Anwohner nehmen Rücksicht aufeinander

Die Aussage «Die Altstadt ist tot» nervt Christian Naef. Mindestens punktuell sei der historische Wiler Stadtkern sehr lebendig. Auch in diesem Sommer, in dem die grossen Veranstaltungen wie die Hofchilbi erneut abgesagt wurden, finden Anlässe statt. Beim Kirchplatzschulhaus wird etwa das Solarkino im September Filme zeigen und am vergangenen Wochenende organisierte das «El Pincho» Live-Musik in der Marktgasse. «Das kommt in der Altstadt sehr gut an, denn es passt hierher», sagt Naef.

«Sauf-Feste dagegen sind zum Beispiel beim Larag-Areal besser angesiedelt.»

Vielleicht auch weil der Mai so verregnet war, gab es dieses Jahr in der Altstadt kaum Probleme zwischen Anwohnern und Restaurants. Der Präsident der Altstadtvereinigung sagt: «Die Gastronomen halten sich auch sehr gut an die Regeln und der Austausch funktioniert.» Wegen Corona dürfen Restaurants den Aussenraum seit einem Jahr verstärkt nutzen. Ein Dauerzustand soll das nach dem Willen der Stadt jedoch nicht werden, was Naef begrüsst.

Die Bauetappe im Hof zu Wil ist wichtig für die Altstadt

Im Leitbild der Altstadt Wil heisst es, dass Ladenflächen wenn möglich bestehen bleiben sollen. Zwar hat es ein paar leerstehende Gewerberäume, sagt Naef: «Aber es gibt auch neue Ideen.» Begeistert ist er von der Initiative der Stadt, Pop-up-Shops zu fördern.

«Wenn man weiss, dass es in der Altstadt immer mal wieder etwas Neues zu entdecken gibt, kommt man gerne wieder.»

Das Gewerbe soll bald auch wieder im Vorstand der Altstadtvereinigung vertreten sein. Eine entsprechende Person stelle sich an der Hauptversammlung im August zur Wahl.

Sehr wichtig für die Altstadt und die gesamte Stadt Wil ist gemäss Christian Naef die dritte Bauetappe des Hof zu Wil. Das Stadtparlament berät an seiner nächsten Sitzung einen Kredit sowie ein zinsloses Darlehen für den vorläufig letzten Sanierungsabschnitt. Der Umbau ist eine Voraussetzung, damit der Hof zu Wil möglicherweise zum Weltkulturerbe erklärt wird. «Was den Tourismus fördern würde, was wiederum gut für das Gewerbe wäre», sagt Naef. Die Rahmenbedingungen für die Weiterentwicklung des Hof zu Wil können ebenfalls im Betriebs- und Gestaltungskonzept festgelegt werden.