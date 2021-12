Wil Nach dem letztjährigen Lockdown findet der Sonntagsverkauf vor Weihnachten wieder statt: Ob das Bedürfnis noch da ist, wird sich zeigen müssen Jürg Wipf, der Präsident von Wil Shopping, beobachtet ein gestiegenes Konsumverhalten. Das Interesse am Abendverkauf habe hingegen abgenommen. In Wil findet er zwar noch statt, wird aber nicht mehr aktiv beworben. Larissa Flammer Jetzt kommentieren 17.12.2021, 05.00 Uhr

Blick auf die Obere Bahnhofstrasse in Wil. Bild: Larissa Flammer

Am Sonntag vor Weihnachten haben in Wil die Geschäfte geöffnet, das ist Tradition. Auch diesen Sonntag sind in einem Grossteil der Läden Kundinnen und Kunden willkommen, wie Jürg Wipf, Präsident von Wil Shopping, auf Anfrage bestätigt. Von 12 bis 17 Uhr dürfen die Geschäfte gemäss einer Sonderregelung der Stadt Wil geöffnet haben.

Vor einem Jahr musste der Sonntagsverkauf aufgrund des behördlich verordneten Lockdowns ausfallen. Wipf sagt: «Wir werden dieses Jahr im Nachhinein sicher genau hinschauen, ob der Sonntagsverkauf noch ein Bedürfnis ist.» Der Präsident von Wil Shopping beziehungsweise der Interessengemeinschaft Obere Bahnhofstrasse Wil freut sich auf jeden Fall, dass er dieses Jahr stattfinden kann.

Erster Sonntagsverkauf während Weihnachtsmarkt war gut besucht

Der erste Sonntagsverkauf im Advent ist bereits Vergangenheit. Am Wochenende des Weihnachtsmarkts haben die Wiler Geschäfte am Sonntag jeweils ebenfalls geöffnet. Dieses Jahr war das am 5. Dezember. Eine repräsentative Umfrage bei den Mitgliedern von Wil Shopping liegt Jürg Wipf nicht vor. Sein subjektives Empfinden:

«Es hatte – trotz des misslichen Wetters am Samstag – am ganzen Wochenende schön viel Leute in der Stadt.»

Jürg Wipf. Bild: PD

Vor allem seien auch viele Besuchende von ausserhalb gekommen, sogar aus anderen Kantonen, die sich freuten, dass ein Weihnachtsmarkt stattfinden konnte. Von einer solchen Frequenzsteigerung in der Stadt können die Geschäfte profitieren, wie der Wil-Shopping-Präsident sagt. «Die einen etwas mehr als andere.» Es gehe aber auch um Solidarität: Wenn möglichst alle Läden beim Sonntagsverkauf mitmachten und die Kundschaft sehe, dass in Wil etwas los sei, würden die Leute eher wieder in die Stadt kommen.

Je mehr geöffnete Geschäfte, desto besser das Erlebnis. Bild: Hanspeter Schiess

Die immer noch geltenden Coronaschutzmassnahmen seien für die Geschäfte nicht hinderlich, sagt Wipf. Es habe sich eine Routine entwickelt und auch die Akzeptanz sei da. Zum Thema Konsumverhalten kann der IG-Präsident sogar Positives berichten:

«Man merkt, die Leute haben etwas Geld zur Verfügung.»

Sie würden sich etwas leisten wollen, vielleicht seien sie aufgrund der Coronapandemie länger nicht in den Ferien gewesen. Das Interesse an einer Delikatesse oder einem neuen Schmuckstück sei gestiegen, wie Wipf auch im Gespräch mit anderen Geschäftsbesitzern festgestellt hat. Im Vergleich zum Dezember vergangenen Jahres habe sich die Situation verbessert.

Abendverkauf findet statt, wird aber nicht mehr beworben

Neben den beiden Sonntagsverkäufen im Advent kennt Wil auch einen wöchentlichen Abendverkauf. Jeden Dienstag dürfen Geschäfte gemäss städtischem Reglement bis 21 Uhr geöffnet haben. «Das ist jedem selbst überlassen, aber es gibt immer noch viele Läden, die am Dienstag länger offen haben», sagt Jürg Wipf. Allerdings bewerbe Wil Shopping den Abendverkauf seit gut zwei Jahren nicht mehr aktiv. Der IG-Präsident erklärt:

«Auch in anderen Städten zeigte sich, dass es in der Bevölkerung kein so grosses Bedürfnis nach Abendverkäufen mehr gibt.»

Schon vor der Pandemie habe sich dieser Trend abgezeichnet. Trotzdem haben zum Beispiel der Coop und der Migros in Wil am Dienstagabend weiterhin bis 20 Uhr geöffnet. Auch mehrere Geschäfte, die keine Lebensmittel verkaufen, bedienen bis um diese Uhrzeit ihre Kundschaft.

