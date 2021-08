Wil Mysteriöser Pfosten aufgetaucht – auf der Wiese gegenüber der psychiatrischen Klinik wird nun eine «plakatfreie Zone» ausgewiesen Seit kurzem steht ein von Hand beschrifteter Holzpfosten auf der Wiese gegenüber der psychiatrischen Klinik in Wil. Wenige Wochen vor den nächsten Abstimmungen markiert dieser eine plakatfreie Zone. Die Stadt und die Kantonspolizei geben Auskunft zu den Plakatierregeln. Elia Fagetti 11.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Pfosten wurde von Hand beschriftet. Bild: Felicitas Markoff

Der Pfosten ist unscheinbar. Er steht auf der Wiese an der Zürcherstrasse, gegenüber dem Hauptzugang zur psychiatrischen Klinik in Wil. Direkt auf das Holz geschrieben steht dort in schwarzer Schrift: «Plakatfreie Zone!» Ein aufgemalter Pfeil zeigt zur Strasse.

Vor allem vor Abstimmungen und Wahlen ist diese Wiese ein beliebter Ort für Plakate. In der Vergangenheit musste die Polizei dort aber auch immer wieder einzelne Tafeln mit den Köpfen von Kandidaten oder mit Abstimmungsparolen entfernen, weil die Regeln nicht eingehalten wurden. In etwas mehr als sechs Wochen, am 26. September, steht der nächste Abstimmungssonntag an. Es dürften also bald wieder Plakate für ein Nein beziehungsweise ein Ja werben. In Wil will nun jemand diesem Treiben offenbar Grenzen setzen. Die Stadt und die Kantonspolizei geben Auskunft zu den Regeln beim Plakatieren. Und sagen, was es ihrer Meinung nach mit dem Pfosten auf sich hat.

Ab nächster Woche darf plakatiert werden

Florian Schneider, Sprecher und stellvertretender Kommunikationsleiter Kantonspolizei St.Gallen. Bild: PD

Beim Aufstellen von Wahlkampfplakaten gibt es Einiges zu beachten, wie Florian Schneider, stellvertretender Leiter der Kommunikation der Kantonspolizei St.Gallen, sagt. Zum einen dürfen die Plakate erst sechs Wochen vor der Wahl oder Abstimmung aufgestellt werden und müssen spätestens zwei Tage danach wieder entfernt werden. Zudem müsse ein Mindestabstand zur Strasse gewährleistet sein. Innerorts betrage dieser mindestens 1,5 Meter und ausserorts 3 Meter.

Bei Kreuzungen muss auf die genauen Abstände geachtet werden. Bild: PD

Wegen der Verkehrsführung gelten bei Verzweigungen spezielle Regeln. In einem Umkreis von zehn Metern um eine Abzweigung sind politische Reklamen verboten. Dies gilt auch in Kurven, auf Kuppen und Bahnübergängen, bei Engpässen, in Tunnels und Unterführungen. An Strassenbeleuchtung ist das Plakatieren ebenfalls verboten.

So sieht die Regelung bei Kreiseln für das Plakatieren aus. Bild: PD

Speziell sind Kreuzungen, wo eine Ampel steht. Dort muss das Plakat mindestens 20 Meter vor der Ampel platziert werden. Vor Kreiseln gilt ein Mindestabstand von 15 Metern. Hat es einen Fussgängerstreifen davor, sind es ebenfalls 20 Meter. Dies ist in Wil zum Beispiel bei der Wiese vor dem Gamma-Kreisel oder dem Kreisel Wiler Wald an der St.Gallerstrasse der Fall; beides ebenfalls beliebte Plätze für Abstimmungsparolen.

Für alle Plakate, die entlang einer Kantonsstrasse aufgestellt werden sollen, müsse eine Bewilligung bei der Kantonspolizei eingeholt werden, sagt Schneider. Vorweg werden jenen, die eine Bewilligung einholen, die Regeln zur Plakatierung erklärt. Meist handhabe es die Kantonspolizei so, dass falsch aufgestellte Plakate im Sinne der Verkehrssicherheit entfernt werden und anschliessend bei der Polizeistation abgeholt werden können. Schneider teilt mit:

«Im Wiederholungsfall erfolgt in der Regel die Verzeigung.»

Bei grossen Wahlen werden Standorte ausgeweitet

Die Stadt Wil hat Orte festgelegt, wo plakatiert werden darf. Diese sind auf der Website zu finden. Doch bei «grossen» Wahlen gebe es eine Ausweitung dieser Standorte, wie Olivier Jacot von der Stadt Wil schreibt. Der stellvertretende Stadtschreiber führt aus, dass dies für National- und Ständeratswahlen gelte, ebenfalls betroffen seien die Kantons- und Regierungsratswahlen, genauso wie die Wahl des Stadtparlaments und des Stadtrates.

Olivier Jacot, stellvertretender Stadtschreiber. Bild: PD

Anwohnerinnen und Anwohner können auch auf ihrem privaten Grundstück Werbung für ihre Lieblingskandidaten aufstellen. Auch hier gelten Regeln. Aber Jacot teilt mit:

«Auf Privatgrund sind einzelne Reklamen bis 2 m2 Ansichtsfläche unter bestimmten Voraussetzungen generell nicht bewilligungspflichtig.»

Stadt vermutet Mindestabstand als Grund

Wer die Wiese vis-à-vis der Psychiatrischen Klinik in Wil zur plakatfreien Zone erklären wollte, entzieht sich der Kenntnis der Kantonspolizei, sagt Sprecher Florian Schneider. Die Polizei haben den Holzpfosten nicht aufgestellt.

Olivier Jacot von der Stadt führt eine Vermutung ins Feld: «Ich gehe davon aus, dass der Pfosten innerhalb der vorgegebenen Zone steht, der den Mindestabstand von 1,5 Metern zur Strasse markiert.» Es könne jemand von der Stadt gewesen sein. Wer genau den Pfosten aufgestellt hat, konnte Jacot nicht herausfinden. Es sei auch nebensächlich, sagt der stellvertretende Stadtschreiber. Es gehe seiner Einschätzung nach darum, den Mindestabstand klarzustellen.

Auch beim Wirtschaftsportal Ost (WPO), das direkt neben dem Pfosten mit einer Stele Werbung macht, weiss niemand, woher der Holzpfosten kommt, heisst es auf Anfrage.