Musiktheater Wil verschiebt Theatersaison von 2023 auf 2024

Wil Musiktheater Wil verschiebt die Theatersaison von 2023 auf 2024 Die Theaterleitung und die «Grosse Kommission» des Vereins erachten eine Aufführung der komischen Oper «Zar und Zimmermann» zum heutigen Zeitpunkt als nicht angemessen. Nun wird für die Theatersaison von Januar bis März 2024 ein neues Stück ausgewählt. 11.04.2022, 12.00 Uhr

Mit der komischen Oper «Zar und Zimmermann» wollte das Musiktheater Wil an den Erfolg von «Die Regimentstochter» (Bild) anknüpfen. Bild: Caro Nadler (14. März 2018)

Der Verein Musiktheater Wil musste wegen der Coronapandemie die für Januar bis März 2021 geplante Theatersaison um zwei Jahre auf 2023 verschieben. Im Herbst 2021 wurden die Planungsarbeiten wieder voller Elan aufgenommen, um rechtzeitig für die neue Saison von Januar bis März 2023 bereit zu sein.

Die Solisten, Hauptsponsoren und Partner waren allesamt bereit, ihre Mitwirkung und die zugesagte Unterstützung aufrecht zu erhalten. Mit dem Ende der Coronapandemie war der Weg frei, die Probearbeit in Chor und Orchester aufzunehmen.

Verzicht auf die Aufführung von «Zar und Zimmermann»

Die Inszenierung von «La Traviata» im Jahr 2015 war ein grosser Erfolg für das Musiktheater Wil. Bild: Caro Nadler

Mit dem Beginn des Kriegs in der Ukraine stellte sich die Theaterleitung die Frage, ob im Zusammenhang mit diesen Entwicklungen das Stück «Zar und Zimmermann» aufgeführt werden kann. Auch wenn es sich dabei um ein deutsches Werk handelt und die Handlung in Holland angesiedelt ist, dreht sich das Stück um zwei russische Hauptfiguren – eine davon Zar Peter I. von Russland.

Nach eingehenden Gesprächen und Abwägungen hat die «Grosse Kommission», bestehend aus Mitgliedern aller drei Trägervereine von Musiktheater Wil, auf Antrag der Theaterleitung an ihrer letzten Sitzung entschieden, auf die Inszenierung der komischen Oper «Zar und Zimmermann» von Albert Lortzing zu verzichten und die vorgesehene Theatersaison um ein Jahr zu verschieben. Dies teilte der Verein am Montagvormittag in einem Communiqué mit.

Ein klares Zeichen setzen

Eugen Weibel, Präsident des Musiktheaters Wil. Bild: PD

Von Januar bis März 2024 soll ein neues, noch zu bestimmendes Werk in der Tonhalle Wil zur Aufführung gelangen. Mit dem Verzicht, «Zar und Zimmermann» aufzuführen, will Musiktheater Wil ein klares Zeichen gegen den Krieg und die russischen Kriegshandlungen in der Ukraine setzen.

Mit der Figur von Zar Peter im Titel des Werks wäre die Verbindung zu Russland immerzu im Fokus der Wahrnehmung. «Davon wollen wir uns distanzieren und Mitwirkende, Publikum und Sponsoren vor einem Gewissenskonflikt und unser Verein vor einem Imageschaden schützen», heisst es in der Medienmitteilung. Das Musiktheater Wil hofft sehr auf das Verständnis der Öffentlichkeit, der Sponsoren und Mitwirkenden für den Entscheid.

Die Theaterleitung werde demnächst die Vorbereitungen für 2024 anpacken, schreibt der Verein weiter. Die künstlerische Leitung, bestehend aus der Regisseurin Regina Heer und dem musikalischen Leiter Kurt Pius Koller, haben zugesagt. die Inszenierung 2024 mit zu verantworten. Das sichere den Mitwirkenden und dem Publikum eine Fortsetzung der erfolgreichen Inszenierungen zu, ist der Verein überzeugt. (pd/sas)