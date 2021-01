Wil Musikalische Ursprünge in der französischen Revolution: Die bewegte Geschichte der Stadtharmonie Wil Dieses Jahr steht mit der Neuuniformierung ein Höhepunkt für die Stadtharmonie Wil an. Gegründet wurde sie vor über 160 Jahren. Sie ist ein Spiegel der gesellschaftlichen Veränderungen in Wil. Adrian Zeller 04.01.2021, 12.56 Uhr

In diesem Jahr erhalten die Musikerinnen und Musiker der Stadtharmonie neue Uniformen. Bild: PD

Die Besetzung der Schweiz durch französische Truppen ab Januar 1798 wälzte vieles um. Nicht nur die politischen Strukturen änderten sich radikal, auch die einheimische Musikkultur erfuhr frischen Wind. Die Soldaten aus dem westlichen Nachbarland wurden von Musikkorps begleitet, die auch die Marseillaise gespielt haben dürften.

Die ungewohnte Instrumentierung weckten in der Eidgenossenschaft das Interesse an der schmissigen Blechblasmusik. Vielerorts wurden entsprechende Musikvereine gegründet. Sie waren die einzige Möglichkeit für den entsprechenden Instrumentalunterricht. Im Januar 1860 schlossen sich auch in Wil 18 Männer zu einer «Metall-Harmonie» zusammen.

Musik als Motivation in der Schlacht

Zuvor pflegte man in der Äbtestadt und auch andernorts die sogenannte «türkische Musik». Osmanische Truppen wurden während der Schlachten von Flöten, Trompeten, Becken, Trommeln, Kesselpauken, Glockenspiel und Schellenbaum begleitet, sie sollten das Tempo und die Intensität der einzelnen Truppenvorstösse lenken.

Über die osmanischen Belagerungen fand diese Klangfolgen auch in der Musikkultur Europas Eingang und vermischte sich mit ihr. Komponisten wie Mozart, Hayden und Beethoven nahmen entsprechend inspirierte Harmonien in einzelne ihrer Kompositionen auf.

Die Angehörigen des damals neuen Wiler Blechmusik-Vereins schienen sehr diszipliniert geprobt zu haben, bereits im Mai gaben sie in der Stadt ein Konzert unter freiem Himmel. Im Herbst desselben Jahres feierte der Schweizerische Studentenverein in Wil. Beim Abendessen und beim Umzug wurde er von der «Metall-Harmonie» klanglich begleitet.

Stark schwankende Mitgliederzahlen

Die Musikbegeisterung schien von kurzer Dauer, bereits im Gründungsjahr gaben einige Mitglieder ihren Austritt. Die verbliebenen Musikanten führten an der folgenden Fastnacht ein Theaterstück auf, um so die Vereinskasse aufzubessern. Das Publikumsinteresse war gross und der finanzielle Erfolg entsprechend. Er wurde von den Vereinsmitgliedern so ausgiebig gefeiert, dass die Einnahmen dafür aufgebraucht wurden.

Doch es ergaben sich weitere Einnahmemöglichkeiten, die Wiler Formation wurde in verschiedene Gaststätten für Konzerte engagiert. Auch an Prozessionen, am Endschiessen, am Silvester, bei Beerdigungen, bei Empfängen und bei Umzügen lieferten sie die entsprechende klangliche Begleitung.

Trotz erfolgreicher Auftritte schwankte die Zahl der Mitwirkenden. Als 1864 lediglich noch vier Mitglieder dem Verein angehörten, wurde Ende Jahr dessen Auflösung beschlossen. Bereits im folgenden Mai wagten zehn Instrumentalisten den Neustart; zwei Jahre später wurde erneut das Ende eingeläutet. Der Grund: Einige Mitglieder sangen zugleich im Männerchor Concordia, daher kam es bei den Probeterminen zu Überschneidungen.

Im Sommer 1866 wurde der Verein im Hof von 35 Anwesenden als Fusion der «Blasmusikgesellschaft von Wyl» mit der «Musikgesellschaft Wylen-Rossrühti» erneut gegründet. Als statutarisches Ziel verfolgte sie die «Hebung und Verschönerung des geselligen Lebens durch Musik».

Die Schwierigkeiten der Vergangenheit blieben dem Verein erhalten: Mitgliederschwund, mangelhafte Teilnahme an den Proben sowie unzureichende Finanzmittel. Gleichwohl wurde die Musikformation immer wieder zu Auftritten eingeladen. Im Sommer 1877 hatte der Verein allerdings wieder nur ein Traktandum an seiner Versammlung: die Auflösung.

Die langersehnte Stabilität erreicht

1892 gründeten einige Unentwegte die «Stadtmusik Wyl». Es wurden neue 16 Instrumente angeschafft, eine grössere Schar von Passivmitgliedern half bei der Finanzierung. Ab 1895 trat die Musikformation erstmals mit eigenen Uniformen und bald darauf mit einer eigenen Fahne auf.

1908 wurden in Wädenswil neue Uniformen und eine eigene Fahne präsentiert. Bild: PD

Am Musikfest in Wädenswil vom 14./15. Juni 1908 wurde sie stolz präsentiert. Der Musikverein errang im Wettbewerb den 4. Platz. In den Folgejahren trafen bei der Stadtmusik immer wieder Einladungen zu Aufritten vor Publikum ein, etwa auf dem Nollen oder auf einem Schiff auf dem Zürichsee.

Mit einer erfolgreichen Wettbewerbsteilnahme in Vorarlberg konnte sie 1921 ihren ersten Auslandsauftritt in der Chronik vermerken. Am 1. Kantonalen Musikfest in Wattwil vom 14./15. Juli 1928 errang die Stadtmusik Wil von allen Formationen die höchste Punktzahl.

Mehr als nur ein Musikverein

Dass es in der Musikvereinigung um mehr als lediglich gemeinsames Musizieren ging, zeigte sich im wirtschaftlichen Krisenjahr 1932, der Vorstand suchte für Mitglieder, die ihre Stelle verloren hatten, neue Arbeitsplätze.

Immer wieder erwies sich die Stadtmusik Wil als wichtiger Teil des städtischen Lebens in Wil, sie spielte nicht nur regelmässig an der Fastnacht auf, sie holte die Kinder nach der Schulreise vom Bahnhof ab, organisiert Unterhaltungsabende und wirkt an kirchlichen Anlässen mit. Sie wurde auch zum Aushängeschild der Stadt, dies belegen etwa sehr positive Rückmeldungen bei Auftritten beim seinerzeitigen Radio Beromünster.

Mit dem damals aufkommenden Radio ergab sich eine neue Auftrittsplattform, gleichzeitig aber auch eine neue Konkurrenz. In ihren Anfangsjahren stand die Wiler Musikformation kaum gegen andere Unterhaltungsmöglichkeiten im Wettbewerb.

Doch mit dem technischen Fortschritt rangen mit Schallplatten, CDs und Musikplattformen im Internet zunehmend mehr Mitbewerber um die Aufmerksamkeit des Publikums. Sie alle konnten die «Stadtharmonie Wil», wie sie sich mittlerweile nennt, nicht überflüssig machen. Bis heute ist sie aus dem gesellschaftlichen und kulturellen Leben der Stadt nicht wegzudenken.