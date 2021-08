Rickenbach Neue Verbindung zwischen Mühle Rickenbach und Südquartier: «Es wird günstiger als geplant» Die neue Mühle Rickenbach ist abgeschlossen und die ersten Mieter ziehen ein. Nun wurde ein neuer Weg zwischen der

St.-Verena-Kirche und der neuen Mühle Rickenbach eingeweiht. Elia Fagetti 17.08.2021, 17.00 Uhr

Nach den kurzen Worten von Hans Suter, Tobias Stricker und Thomas Engel besichtigen die Anwesenden den neuen Weg. Bild: Elia Fagetti

Beim dritten Anlauf hat es nun geklappt, die Gemeinde hat den neuen Mühlenweg eingeweiht. Zweimal musste das Vorhaben wegen der Coronapandemie verschoben werden. Nun schritten der Gemeinderat, der Projektleiter der Mühle Rickenbach Thomas Engel und der diplomierte Techniker Tobias Stricker zur offiziellen Einweihung.

Gemeinderat Hans Suter begrüsst die Anwesenden zur Einweihung. Bild: Elia Fagetti

Für Gemeinderat Hans Suter liege der Nutzen bei der Verbindung zwischen dem Weingarten-Quartier und dem alten Dorfkern, wo sich die Schule und Kirche befinden. Ein weiterer Vorteil, der dieser mit sich bringe, sei die Nähe der Einkaufsmöglichkeiten in der Breite.

Für den Bau des Mühlenwegs seien 500'000 Franken vorgesehen worden, erklärt der Techniker Tobias Stricker. Die konkrete Rechnung folge noch. Die Kosten wurden von der Gemeinde und der neuen Mühle getragen. Doch:

«Es wird günstiger als geplant.»

Tobias Stricker erklärt die bauliche Lage des Mühlenwegs. Bild: Elia Fagetti

Stricker erklärt weiter, dass man keine Zierpflanzen zur Begrünung der Anlage haben wollte. Es solle richtige Natur entstehen. Deswegen seien Pflanzen ausgewählt worden, welche die Vögel und Insekten der Umgebung mögen. Der neue Weg ist nicht nur eine Verbindung, sondern auch eine Renaturierung, welche sich gut in die neue Umgebung der Mühle einfügt.

Stricker, der für die Sirnacher Firma bhateam ingenieure ag arbeitet, spricht in seiner Ausführung vor allem die schwierige Lage des Weges an.

«Das Kirchbord war vor Baubeginn ein stark bestockter Abhang.»

Deswegen musste der Hang zuerst gerodet werden. Die starke Neigung des Geländes kam als weiteres Problem hinzu. Damit der Weg nicht zu steil wurde, entschied man sich, grosse, flache Kurven zu bauen. Zur besseren Wegführung bei Dunkelheit baute man LED-Wegleuchten ein. Damit dies überhaupt möglich wurde, musste man 1200 m3 Erde aufschütten. Stricker sagt:

«Das entspricht rund 120 Lastwagenfahren.»

Thomas Engel erzählt zwei Anekdoten. Bild: Elia Fagetti

Abschliessend kommt Thomas Engel zu Wort. Der Projektleiter beschäftigte sich zehn Jahre lang mit dem Projekt Mühle Rickenbach. Er erzählt zwei Anekdoten aus der Entstehungsphase. Die erste Anekdote dreht sich um die Verglasung der Wohnungen. Weil die Mühle sich durch Temperaturschwankungen verschiebe, müsse sich das Glas in den Fenstern mitbewegen, sonst zerbricht es. «Die Aufgabe hat aber einige Fachplaner-Köpfe zum Rauchen gebracht», sagt Engel dazu. Die zweite Anekdote dreht sich darum, ob die Mühle, wie sie früher bestand, weiter genutzt werden könne oder nicht. Engel habe drei leitende Ingenieure zusammengesetzt, jedem 200 Franken und die Pläne auf den Tisch gelegt und ihnen gesagt, dass sie eine Stunde laut zum Thema Umnutzung nachdenken sollen. Schnell wurde für Engel klar: Wenn drei Fachmänner sich nach einer Stunde so in den Haaren liegen, dann muss er einen Ersatzbau anstreben.