Thurvita bietet beim Bahnhof Wil neu 32 Alterswohnungn an

Wil Mit eigenem Spitex-Stützpunkt und öffentlichem Restaurant: Thurvita bietet in neuer Überbauung beim Bahnhof Alterswohnungen an In der neuen Überbauung auf dem Wiler Landhausareal wird es künftig 32 Wohnungen für das selbstbestimmte Leben im Alter geben. Anbieterin Thurvita zog das Quartierzentrum City zeitlich vor, weil in Bronschhofen Einsprachen das Projekt verzögern. 23.08.2022, 10.09 Uhr

Im Haus Steinbock (links im Bild) wird das Restaurant Chez Grand Maman seine Gäste verwöhnen. Auch der Treffpunkt und die Tagesstruktur werden sich im selben Gebäude befinden. Visualisierung: PD/Mettler2Invest

Im Ostteil des Landhausareals beim Bahnhof Wil entsteht das Thurvita-Quartierzentrum City. Dort bietet die Altersorganisation künftig 32 Wohnungen für das selbstbestimmte Leben im Alter an. Die Wohnungen werden voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2026 bezugsbereit sein. In einer Medienmitteilung heisst es: «Thurvita achtet darauf, dass die Mieten für alle erschwinglich sein werden.»

In den Alterswohnungen des Thurvita-Quartierzentrums City richten sich ältere Menschen nochmals ihre eigenen vier Wände ein. Die Wohnungen umfassen Küche, Bad, Wohn‐ und Schlafzimmer sowie eine Loggia (2,5 bis 3,5 Zimmer auf zirka 52 bis 90 Quadratmetern).

Spitex-Stützpunkt, Treffpunkt und öffentliches Restaurant

Sobald die Mieterinnen und Mieter Unterstützung wünschen, wählen sie aus der Thurvita‐Palette, was sie benötigen: von der einfachen Haushaltshilfe bis zur umfassenden Krankenpflege. Sogar bei schwerstem Pflegebedarf können die Mieterinnen und Mieter in ihrer Alterswohnung bleiben, denn sie erhalten von Thurvita dieselben Leistungen wie in einem Pflegeheim. Mit dem Thurvita-Spitex‐Stützpunkt direkt im selben Haus befinden sich die Ansprechpartner gleich vor Ort. Für Notfälle sind rund um die Uhr Fachpersonen anwesend.

Visualisierung des Ostteils der neuen Überbauung am Bahnhof Wil. Bild: PD/Mettler2Invest

Im Steinbock‐Gebäude sind ein Nachbarschaftstreffpunkt sowie das Angebot «Tagesstruktur» trockenen Fusses zu erreichen. Abgerundet wird das Thurvita‐Angebot durch das öffentliche Restaurant Chez Grand Maman.

Einsprachen in Bronschhofen: Quartier City vorgezogen

Mit dem Quartierzentrum City macht Thurvita einen Schritt zur Verwirklichung des Projekts «Älter werden im Quartier», wie der Medienmitteilung weiter zu entnehmen ist. Es will dem Wunsch der Menschen entsprechen, auch bei schwerstem Pflegebedarf in den eigenen vier Wänden leben zu können, gemäss dem Leitgedanken «Daheim – ein Leben lang».

Dieses Modell möchte Thurvita an mehreren Wohnlagen anbieten. Alterswohnungen mit individuell wählbaren Dienstleistungen gehören deshalb auch zum dereinst renovierten und erweiterten Sonnenhof. Das geplante Quartierzentrum in Bronschhofen zeichnet sich durch einen eher ländlichen Charakter aus und umfasst den Spitex‐Stützpunkt Nord.

Die Thurvita‐Strategie sieht schon seit Jahren zwei Quartierzentren mit eigenem Spitex‐Stützpunkt vor. Das Quartierzentrum in Bronschhofen verzögert sich aber aufgrund von Einsprachen und der erneuten Auflage des Sondernutzungsplans. Deshalb hat Thurvita beschlossen, die zeitliche Reihenfolge umzustellen und das Quartierzentrum City zuerst zu realisieren. (pd)