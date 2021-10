Die Gemeinde Bütschwil-Ganterschwil hat den diesjährigen Weihnachtsmarkt abgesagt. Der Kulturverein Ganterschwil plant allerdings einen Anlass in kleinem Rahmen. «Advent im Dorf» soll am 12. Dezember von 11 bis 16 Uhr stattfinden. Die grösseren Weihnachtsmärkte in der Region Wil sollen aber durchgeführt werden. Etwa jene in St.Gallen oder Wattwil. In der Kantonshauptstadt wird man zwischen dem 25. November und dem 24. Dezember rund um den Marktplatz Glühwein trinken und Weihnachtseinkäufe tätigen können. Allerdings kommt man ins Waaghaus und zu den Glühweinständen nur mit einem Covid-Zertifikat. Glühwein gibt es im Inneren des Chlausbeizli und beim Maiersäss. In Wattwil ist ein dreitägiger Anlass zwischen dem 17. und dem 19. Dezember geplant. Nur noch wenige Häuschen sind frei. (sdu)