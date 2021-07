Wiler Kantischüler feiern ihre Matura

Wil Matura endlich geschafft: Die Kantischüler haben ihren Abschluss in der Tasche Die Maturandinnen und Maturanden haben einen langen Weg hinter sich. Lernen und Prüfungsstress bestimmten ihren Alltag. Nun dürfen sich die Kantischüler über die bestandene Matura freuen. Gefeiert wurde in der Aula der Kantonsschule Wil. Felicitas Markoff 08.07.2021, 18.03 Uhr

Strahlende Gesichter am Tag der Abschlussfeier. Bild: Felicitas Markoff

Vor der Kantonsschule in Wil wimmelt es von aufgeregten Schülern und ihren Angehörigen. Alle haben sich für diesen aussergewöhnlichen Anlass in Schale geworfen und warten, bis sie die Aula der Kanti Wil betreten können. Aufgrund der Coronapandemie feiern die Maturanden ihren Abschluss nach Klassen gestaffelt. Die letzte Feier beginnt um 18 Uhr.

Endlich ist es so weit und Schüler, Lehrer, Eltern und Geschwister dürfen rein. Es dauert einige Minuten, bis alle ihren Platz gefunden haben. Dann wird es langsam ruhig, das Licht wird gedämpft und die Feier beginnt. Das Publikum blickt gespannt auf eine grosse Leinwand. Zum Auftakt erscheint eine Videoaufnahme der Schülerin Julia Miller. Sie spielt Geige und wird dabei von Pianist Guido Keller begleitet. Dafür gibt es den ersten Applaus des Abends.

Lukas Bachmann und Simona Barbarossa blicken auf die Kantizeit zurück. Bild: Felicitas Markoff

Rektorin Doris Dietler Schuppli betritt die Bühne. «Die letzten eineinhalb Jahre waren nicht einfach», sagt sie eingangs ihrer Rede. Während dieser Zeit mussten Schüler und Lehrer so einiges ertragen: Maskenpflicht, Homeschooling und Quarantäne bestimmten den Alltag. Alles, was im Leben Spass macht, war während dieser Zeit nicht mehr möglich. Die Rektorin zitiert einen ihrer Schüler und sagt:

«Wir dürfen nur noch in die Schule.»

Doch auch unter den schwierigen Umständen haben die Maturanden ihre Prüfungen geschafft. Die Rektorin sagt: «Wir wollen die Maturafeier mit eingeschränkter Normalität feiern.»

Videobotschaft aus Boston

Florian Berlinger ist ein ehemaliger Kantischüler. Er hat seine Matura 2009 in Wil erfolgreich abgeschlossen. Weil er in Boston als Robotiker arbeitet, kann er die Maturafeier vor Ort nicht besuchen. Deshalb richtet sich Berlinger mit einer Videobotschaft an die Wiler Maturanden und gratuliert ihnen. Er sei stolz auf die Wiler Kantischüler und sagt, hervorragende Möglichkeiten erwarten sie.

Auch wenn die Schüler ihren Abschluss in der Tasche haben, rät er ihnen dazu, weiterzulernen. Berlinger empfiehlt den Kantischülern deshalb, ein Semester im Ausland zu machen. Er sagt: «Es hat meinen Horizont erweitert.» Den Maturanden legt er ans Herz, den Mut zu haben, sich für die eigenen Interessen Zeit zu nehmen und ihnen nachzugehen. Dabei könne es durchaus vorkommen, dass man die eigene Komfortzone verlassen müsse. Mit Blick auf die Zukunft sagt Berlinger:

«Wir brauchen euch als Expertinnen und Experten.»

Rektorin Doris Dietler Schuppli (rechts) überreicht das Abschlusszeugnis. Bild: Felicitas Markoff

Dann war es endlich so weit. Doris Dietler Schuppli hat die Ehre, den Maturanden die Zeugnisse zu überreichen. Die Schüler stellen sich links neben der Bühne in einer Reihe auf und warten, bis sie aufgerufen werden. Schwer zu beurteilen, wer sich mehr freut: die Maturanden, die Lehrer oder die Rektorin?

Mit Zeugnis und Geschenkt verlässt diese Schülerin die Bühne. Bild: Felicitas Markoff

Es folgt die Preisverleihung für den Nachhaltigkeitswettbewerb der Maturaarbeiten. Überreicht wird der Preis von Marc Züllig vom Arbeitgeberverein Wil. Gewonnen hat Fabio Wagner mit dem Thema «Die Entwicklung des internationalen Rohstoffhandels aus Sicht der schweizerischen NGO Public Eye/Erklärung von Bern». Darian Mettler hat eine Arbeit mit dem Titel «Lithium-Ionen-Batterie, wie nachhaltig ist der Abbau der Rohstoffe?» geschrieben. Der dritte Preis geht an Linda Keller, die ein Kinderbuch über atopische Dermatitis verfasst hat.

Die Klassenbesten

Gregor Fust besuchte die Klasse 4aIW mit dem Schwerpunktfach Wirtschaft und Recht und hat mit 5,7 abgeschlossen. Dicht gefolgt von Darian Mettler aus der Klasse 4cW. Er hat für seinen Abschluss die Note 5,6 erhalten. Valentina Kopp aus der Klasse 4dIS und Linda Keller, ebenfalls in der gleichen Klasse, haben beide die Note 5,5 erreicht.

Marc Züllig mit Valentina Kopp und Linda Keller. Bild: Felicitas Markoff

Das Schlusswort hat dann Prorektorin Milena Ferigutti. Sie zitiert den bekannten italienischen Schriftsteller Cesare Pavese: «L'unica gioia al mondo è cominciare. E' bello vivere perché vivere è cominciare, sempre ad ogni istante.» Zu Deutsch:

«Die einzige Freude auf Erden ist beginnen. Es ist schön zu leben, weil Leben beginnen bedeutet immer und in jedem Augenblick.»