Wil Lotti Ruckstuhl-Thalmessinger, Karin Keller-Sutter und die Badistürmerin: Im Baronenhaus stehen die grossen Wiler Frauen im Fokus Zum Jubiläum 50 Jahre Frauenstimmrecht in der Schweiz zeigen das Stadtarchiv und das Stadtmuseum Wil die Ausstellung «Frauen sprengen Fesseln!». Zeitzeugin Berty Sutter hat grosse Freude daran. Larissa Flammer 14.04.2021, 16.59 Uhr

Berty Sutter besuchte am Mittwoch die Ausstellung «Frauen sprengen Fesseln!» im Baronenhaus. Dort sah die Wilerin auch das Zeitungsfoto von sich, wie sie 1967 über den Zaun der Badi Weierwies kletterte. Bild: Larissa Flammer

«Ich hab zu den Rebellinnen gehört. Aber es war für eine gute Sache», sagt Berty Sutter. Der Zufall will es, dass die Zeitzeugin gleichzeitig mit der «Wiler Zeitung» die Ausstellung «Frauen sprengen Fesseln!» im Baronenhaus besucht. Berty Sutter war 1967 beim Wiler Badisturm dabei. Das Foto von ihr, wie sie über den Zaun kletterte, wurde auf der Titelseite des «Blicks» abgedruckt.

Der Badisturm ist eines der Themen der Ausstellung, an der Berty Sutter grosse Freude hat. Lachend posiert sie für ein Erinnerungsfoto neben der ebenfalls ausgestellten Zeitungsseite und erzählt, wie sie nach der Aufhebung der Geschlechtertrennung endlich auch zusammen mit ihren Söhnen in die Badi gehen konnte. Sie und Lotti Ruckstuhl-Thalmessinger haben in Wil zu den Frauen gehört, die damals Druck gemacht haben.

Gedenktafel hat fürs Erste einen Platz gefunden

«Frauen sprengen Fesseln» ist nicht nur der Titel der Ausstellung, sondern auch eines Buches der Frauenrechtlerin Lotti Ruckstuhl-Thalmessinger (1901-1988). Die Wilerin beschrieb darin den Weg zum Schweizer Frauenstimmrecht. Eine Gedenktafel für Ruckstuhl-Thalmessinger begrüsst die Besucher der Ausstellung.

Die Gedenktafel für Lotti Ruckstuhl-Thalmessinger begrüsst die Besucherinnen und Besucher der Ausstellung. Bild: Larissa Flammer

Es handelt sich dabei um die Tafel, die der Verein Wiler Frauentag zum Jubiläum 50 Jahre Frauenstimmrecht beim Lotti Ruckstuhl-Thalmessingerweg angebracht hatten. Weil dafür keine Bewilligung vorlag, hatte die Stadt die Tafel entfernt.

Werner Warth. Bild: Benjamin Manser

Stadtarchivar Werner Warth gab ihr in Absprache mit dem Verein den prominenten Platz. Was nach dem Ende der Ausstellung mit ihr passiert, weiss er noch nicht. Warth ist der Meinung, dass die Stadt sogar noch mehr Gedenktafeln aufstellen sollte. Es gebe mehrere Strassen, die nach Personen benannt seien, von denen aber kaum jemand wisse, wer sie waren.

Ausstellung zügelt im Mai in die Kanti

Herzstück der Ausstellung im Baronenhaus ist ein gut dreiviertelstündiger Film, der in Endlosschleife läuft. Werner Warth hat dafür historisches und aktuelles Material zusammengesucht und geschnitten. Dabei konnte er unter anderem auf das bei ihm angesiedelte Archiv des Wiler Lokalfernsehens zurückgreifen. Zu sehen sind etwa Interviewausschnitte mit Lotti Ruckstuhl-Thalmessinger.

Bundesrätin Karin Keller-Sutter wird ebenfalls thematisiert. Bild: Larissa Flammer

Aber auch die starken Wiler Frauen der heutigen Zeit kommen vor – so zum Beispiel Karin Keller-Sutters Wahl in den Bundesrat oder Videobotschaften von SP-Nationalrätin Barbara Gysi und Yvonne Gilli, Präsidentin der Schweizer Ärztevereinigung. Werner Warth hat auch lustige Elemente in den Film geschnitten: etwa ein von Victor Giaccobbo geführtes Strasseninterview zum Thema Frauenstimmrecht.

Vergangenes Wochenende wurde die Ausstellung eröffnet, noch bis zum Sonntag, 25.April, ist sie im Baronenhaus zu sehen. Im Mai wird sie zudem während drei Wochen in der Kantonsschule aufgestellt. Warth sagt: «Der Film passt mit seiner Länge genau in eine Schullektion.»

Ausstellung «Frauen sprengen Fesseln» im Baronenhaus Wil. 10. bis 25.April, Mo bis Fr: 9 bis 12 Uhr/14 bis 17 Uhr, Sa+So: 14 bis 17 Uhr. Eintritt frei.