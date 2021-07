Stucki AG Wil: Lieferengpässe bei Produkten aus China

Wil Lieferengpässe beim Feuerwerk: Ein Wiler Händler bangt um seine Ware aus China Wegen Corona kann der Feuerwerkhändler Alain Stucki nicht so viel Feuerwerk aus China importieren, wie er bräuchte. Für den 1. August reicht seine Ware zwar noch, aber der Silvester bereitet ihm Sorge. Lara Wüest 23.07.2021, 12.00 Uhr

Alain Stucki, Inhaber der Stucki AG Wil, hofft, dass er bis Silvester wieder Nachschub bekommt, damit er sein Lager auffüllen kann. Bild: Lara Wüest

Der 1. August steht vor der Tür und Alain Stucki hat gerade viel zu tun. Immer wieder klingelt an diesem Vormittag sein Telefon. Es ist eineinhalb Wochen vor dem Nationalfeiertag. Schon wieder flattert eine Bestellung ins Haus. Und Stucki macht Überstunden. Er fuhr an einem Abend sogar mit dem Auto von Niederhelfenschwil in den Aargau, um eine Lieferung von Feuerwerkskörpern abzuholen, die bei seinen Kunden besonders beliebt sind.

Stucki ist Inhaber der Stucki AG Wil. Die Firma, die in Wil einen Shop und in Niederhelfenschwil das Lager hat, importiert Feuerwerk und verkauft dieses an kleinere Detailhändler und Privatkunden.

In der Zeit vor dem 1. August läuft Stuckis Geschäft jeweils besonders gut. Doch obwohl er sich im Moment kaum vor Aufträgen retten kann, ist sein Lager nicht so gefüllt, wie es sein sollte. Ein Teil seiner Ware steckt in China fest. Schuld ist Corona. Stucki sagt:

«Derzeit gibt es Lieferengpässe.»

Für den Nationalfeiertag reichen die Feuerwerkskörper in Stuckis Lager zwar noch aus. Doch Silvester bereitet ihm Sorge. Er sagt: «Ich hoffe, dass ich bis dann wieder Nachschub bekomme.»

Das Lager der Stucki AG Wil in Niederhelfenschwil ist derzeit nicht so gefüllt, wie es sein sollte. Bild: Lara Wüest

Die Gründe für die Lieferengpässe

Für die Lieferengpässe gibt es gleich mehrere Gründe. Zum einen ist Feuerwerk derzeit ein knappes Gut. Dieses wird zu einem Grossteil in China hergestellt. Doch im Sommer liegen die Fabriken still, weil die Produktion bei Hitze und Trockenheit zu gefährlich wäre. Stucki sagt:

«Der August ist grundsätzlich ein schlechter Monat, um Feuerwerk zu bestellen.»

Und wegen Corona wurde auch in den Monaten davor nicht so viel hergestellt wie in vorherigen Jahren.

Zum anderen ist im Moment auch die Verschiffung nach Europa nicht einfach. Stucki sagt: «Man findet keine leeren Schiffscontainer in China. Wegen Corona stehen diese in den USA.» Zudem seien immer wieder Häfen geschlossen, weil Angestellte an Corona erkrankten. Die Folgen: «Die Waren kommen aus China nicht weg», sagt Stucki.

Bei Herstellern in Deutschland eingekauft

Dass Stucki seine Kunden für diesen 1. August trotzdem beliefern kann, liegt daran, dass er bereits im letzten Jahr für diesen Sommer eingekauft hat. Zwar fehlt ihm der eine oder andere Artikel, doch für die meisten hat er «eine Alternative» im Sortiment.

Das Lager ist zwar nicht ganz voll. Doch für diesen 1. August hat die Stucki AG noch genug Feuerwerkskörper. Bild: Lara Wüest

Und er hat bei europäischen Händlern und Herstellern eingekauft, etwa in Deutschland. Dort gab es am vergangenen Silvester wegen Corona ein Verbot für den Verkauf von Feuerwerkskörpern. Die Händler wurden ihre Produkte nicht los. Stucki kaufte einigen von ihnen die Ware ab und konnte so einen Teil seines Lagers auffüllen.

Darüber ist er froh. Denn obwohl wegen Corona auch in diesem Jahr viele Feiern abgesagt wurden, ist die Nachfrage nach Feuerwerk gross. Stucki sagt:

«Die Leute entzünden privat mehr Feuerwerkskörper.»

So fällt für ihn kaum nicht ins Gewicht, dass die traditionelle Bundesfeier in der Stadt Wil wegen Corona auch in diesem Jahr ausfällt. Stucki liefert in der Regel das Feuerwerk dafür. Er sagt: «Es haben mehrere Gemeinden abgesagt, die sonst bei uns Feuerwerk für die Nationalfeier bestellen. Doch weil Private nun mehr Feuerwerk zünden, kann der Handel das nahezu ausgleichen.»

Das Feuerwerk der Zukunft

Als Ersatz für die traditionelle Bundesfeier gibt es in diesem Jahr eine Lichtshow auf dem Wiler Turm. Zuschauer sehen diese auch von weiterer Ferne und müssen sich nicht dem Risiko aussetzen, sich mit Covid-19 anzustecken.

Mit dieser Lichtshow hat Stucki jedoch nichts zu tun. Manche in der Feuerwerkbranche setzten vermehrt auf solche Licht- und Lasershows, weil sie die Umwelt weniger belasten und deutlich weniger Lärm verursachen. Doch Stucki bezweifelt, dass sich das gegenüber dem Feuerwerk durchsetzen wird. Er sagt:

«Lasershows mit Drohnen sind viel zu technisch. Es ist schön, das einmal zu sehen. Aber mit der Kraft von Feuerwerk ist es nicht vergleichbar.»

Die Zukunft, glaubt er, liegt im «grünen und leisen» Feuerwerk. In Raketen zum Beispiel ohne Aluminiumhülsen und Kunststoffkappen. Stucki selbst will einst solches Feuerwerk zusammen mit Herstellern entwickeln. Doch noch stecken diese Pläne in den Kinderschuhen. Wenn nach dem 1. August etwas Ruhe eingekehrt ist in seinem Geschäft, will er erstmals mit einem Fabrikanten zusammensitzen.