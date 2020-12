Wil Letzter Zankapfel beseitigt:

Baumgruppe in Neualtwil ist gefällt Acht Mehrfamilienhäuser und 100 Eigentumswohnungen: Das Wiler Stadtquartier Neualtwil wächst und wird weiter wachsen. Mitte 2022 soll mit dem Bau der zweiten Etappe begonnen werden. Gebaut wird nochmals das gleiche Volumen. Jetzt wurde der Weg für die Erschliessung frei gemacht: Die markanten Pappeln westlich des Bauareals sind gefällt. Andrea Häusler 04.12.2020, 17.00 Uhr

Die Pappeln, die bereits von der Konstanzerstrasse aus sichtbar waren, sind verschwunden. Derzeit befindet sich die erste Bauetappe mit acht Mehrfamilienhäusern und 100 Eigentumswohnungen in Bau. Bild: Andrea Häusler

Die Mammut-Überbauung der HRS Real Estate AG/ Ed. Vetter AG am südöstlichen Abhang des Wiler Hofbergs nimmt mehr und mehr Gestalt an. Auf rund 40'000 Quadratmetern entstehen hier, in zwei Etappen, insgesamt 16 Mehrfamilienhäuser mit 200 Wohnungen. Fast vergessen ist inzwischen die jahrelange Vorgeschichte des Baustarts vor ziemlich genau einem Jahr: Das Tauziehen zwischen der Bauherrschaft und der IG Pro Neualtwil als Anwohnervertreterin um die Arealgestaltung, die Wegnetze und -rechte und einiges mehr. Streitpunkte, die über die Instanzen hinweg beschäftigten – unter anderem bis vor Bundesgericht.

Die markante Baumgruppe mit den neun Pappeln im Sommer 2016, als das Überbauungsprojekt visiert war. Bild: Philipp Haag, 12. August 2016

Jetzt ist auch der letzte Zankapfel von damals Geschichte: Die Baumgruppe am östlichen Ende der Weierhof- und Grundgasse ist aus dem Stadtbild verschwunden. Die neun Pappeln standen einem geplanten Wendeplatz im Weg. Für Unverständnis hatte seinerzeit gesorgt, dass die markanten Bäume zumindest im Entwurf des städtischen Schutzplans als schützenswert eingestuft waren. Nichtsdestotrotz blieb der Kampf um deren Erhalt fruchtlos.

Gestern wurden die Bauabschrankung wieder angebracht. Spuren des Holzschlags sind kaum mehr auszumachen. Bild: Andrea Häusler

Erinnerungen und Neubeginn

Anfang dieser Woche wurden die Bäume geschlagen, die Stämme zersägt, die Äste gehäckselt. Das Areal ist bereits aufgeräumt. Nur einige Vertiefungen in der Erde erinnern an das Wurzelwerk der gefallenen Giganten. Und in den sozialen Medien werden in diesen Tagen fleissig Stimmungsfotos aus der Vergangenheit gepostet und Erinnerungen geteilt – Erinnerungen an das Rauschen der Blätter im Wind und das Gezwitscher der Zugvögel, die hier im Frühling und Herbst gerastet hatten.

Für die beseitigten, um die dreissig Jahre alten Pappeln, soll übrigens Ersatz gepflanzt werden.

Bäume bergen Konfliktpotenzial

Die Rodung gesunder Bäume zu Gunsten von Bauprojekten ist ein emotionales Thema, das die Menschen beschäftigt. 2017 sorgte in Zuzwil ein Mammutbaum für Schlagzeilen. Er musste einer Bushaltestelle weichen. Und in Flawil sind nach wie vor Rekurse gegen die Beseitigung einer geschützten Blutbuche hängig, die einem Neubauprojekt im Weg steht.

Oft ziehen die Bäume bei der Interessenabwägung den Kürzeren. Aber nicht immer: Im Frühjahr 2019 bewilligte das Wiler Stadtparlament 130'000 Franken für den Erhalt von Bäumen, welche die Sanierung eines Reservoirs/Pumpwerks behinderten.