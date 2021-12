Wiler Samariter und Betagte auf Weihnachtsshoppingtour

Wil Leise rieselt der Regen: Samariter und Betagte auf nasskalter Shopping-Tour Hudelwetter statt Adventsstimmung: Dennoch gewannen die «Sonnenhof»-Bewohner dem Shoppingtrip durch den Wiler Weihnachtsmarkt viel Positives ab. Möglich war dieser dank dem freiwilligen Engagement des Samaritervereins Wil und Umgebung. Christoph Heer 05.12.2021, 19.31 Uhr

Den Samaritern sei Dank: Sie ermöglichten den Bewohnerinnen und Bewohnern des Alterszentrums Sonnenhof ein vorweihnachtliches Shoppingerlebnis. Bild: Christoph Heer

Noch ist man trocken und an der Wärme. Noch wird Kaffee ausgeschenkt. Noch sind die teilnehmenden Bewohnerinnen und Bewohner des Alterszentrums Sonnenhof guter Dinge und voller Hoffnung, dass der Ausflug an den Wiler Weihnachtsmarkt ein unvergessliches Erlebnis wird. Wenige Minuten später dann die Ernüchterung: Kälte, Wind, starker Regen und Besserung ist nicht in Sicht. Jetzt liegt es an den zahlreichen freiwilligen Helferinnen und Helfern des Samaritervereins Wil und Umgebung, die Stimmung hochzuhalten.

Wie sagt doch ein Sprichwort? Es gibt kein schlechtes Wetter – es gibt nur unpassende Kleidung. An dieser Stelle gilt das mit Bestimmtheit nicht. Denn eingepackt in Pelerinen, Wolldecken, mit Schutzmasken und Handschuhen, fällt den Menschen in den Rollstühlen und an den Rollatoren das positive Erleben nicht ganz leicht. Trotzdem fällt die Stimmung nicht ins Bodenlose. Es ist allemal ein Ausflug, ein kürzerer zwar als geplant, aber doch eine Möglichkeit, die eigenen vier Wände zu verlassen und frische Luft zu atmen.

Viel freiwilliges Engagement

Die Idee, den Bewohnenden diesen Weihnachtsmarkt-Trip zu ermöglichen, entstand im Vorstand des Samaritervereins Wil und Umgebung. «Dank der Vermittlung durch den Spitex-Förderverein Thurvita und insbesondere dank der Zusammenarbeit mit der verantwortlichen Teamleiterin Aktivierung der Thurvita AG, Daniela del Gaudio, konnten wir an diesem Samstag das Ganze umsetzen», sagt Claudio Caramazza vom Samariterverein. Er selbst steht an vorderster Front, hilft die Bewohner einzukleiden und bereit zu machen, für das Regenspektakel. Sympathie paart sich mit viel Empathie, im Einsatz für die Mitmenschen, eine sympathische Inszenierung menschlichen Zusammenlebens.

Beim Weihnachtsmarkt angekommen, trennen sich die Wege. Abwärts gehen die Fussgänger, aufwärts diejenigen die auf einen Rollstuhl angewiesen sind. Doch immer wieder kreuzen sich die Wege, man grüsst bekannte Marktbesucher und macht eine kleine Pause beim Marktstand der Thurvita.

Regenspaziergang statt Shoppingtour

Aus dieser Shoppingtour wird kurzerhand ein Regenspaziergang. Viel zu spät erst schliesst Petrus seine Regenschleusen, doch das Zwischenmenschliche erfährt keinen Minuspunkt; ganz im Gegenteil. Es schweisst die Freiwilligen und die Bewohner eher noch etwas mehr zusammen, denn das schlechte Wetter macht allen gleich viel zu schaffen. Rückblickend und zurück im Trockenen darf gesagt werden, es hat doch gutgetan. Der Samariterverein Wil und Umgebung, ob im Regen, im Schnee oder bei Sonnenschein, jederzeit im Einsatz für alle unsere Mitmenschen.